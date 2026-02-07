Хто може піти в декрет замість мами?

В Україні оформити відпустку для догляду за дитиною та отримувати відповідні виплати може не лише мама. Закон дозволяє передати це право іншому члену сім’ї, якщо саме він фактично доглядає за дитиною.

Оформити відпустку можуть батько, бабуся, дідусь, опікун, усиновлювач або один із прийомних батьків. Це передбачено статтею 179 Кодексу законів про працю України та статтею 18 Закону України "Про відпустки".

Попри те, що поняття "інші родичі" закон чітко не визначає, але судова практика допускає, що це можуть бути й інші члени сім’ї. Зокрема, відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 №3, до родичів можуть належати:

бабусі та дідусі;

рідні брати й сестри;

а також інші особи, у сім’ї яких фактично виховується дитина.

Як оформити декрет на батька або родича дитини?

При цьому, відпустку можна використовувати частинами. Наприклад, спочатку її бере мама, потім тато або інший родич. Це передбачено частиною 7 статті 179 КЗпП України.

Для оформлення відпустки потрібно подати роботодавцю заяву, копію свідоцтва про народження дитини, довідку з роботи матері про те, що вона не використовує відпустку, а також документи, що підтверджують родинний зв’язок.

Важливо! Роботодавець не має права відмовити у відпустці без збереження зарплати до шести років дитини, якщо є медичні підстави. Такі гарантії встановлені статтею 25 Закону України "Про відпустки" та статтею 179 КЗпП України.

Що ще треба про декрет в Україні?