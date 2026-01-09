Як зросли виплати при народженні дитини та на догляд?
Новий розмір виплат почав діяти з 1 січня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
- Відтепер одноразова виплата при народженні дитини становить 50 000 гривень (раніше було 40 000 гривень: 30 тисяч одразу, а решта – щомісячна допомога).
- Допомога по догляду за дитиною до 1 року – 7 000 гривень щомісяця (замість 860 гривень на місяць до 3 років).
Як оформити 50 тисяч гривень на дитину?
1. Онлайн через Дію
Подати заяву через застосунок можна лише у перші 30 днів після народження маляти.
Які документи потрібні:
- Номер медичного висновку про народження (видає лікар у пологовому).
- Кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- Реквізити спеціального рахунку для соцвиплат у форматі IBAN.
2. Офлайн (ПФУ, ЦНАП або пошта)
Звернутися особисто можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Які документи потрібні:
- Паспорт та ідентифікаційний код.
- Свідоцтво про народження дитини.
- Довідка про реєстрацію (якщо у вас ID-картка).
- Реквізити банківського рахунку IBAN.
"Підводні камені"
Попри позитивні зміни, економісти застерігають: стабільність цих виплат напряму залежить від допомоги міжнародних партнерів.
Економічний експерт Олег Пендзин зазначає, що одноразове отримання такої суми потребує суворішого контролю.
Не буде грошей від закордонних партнерів – неясно, коштом чого держава виконає обіцянки. Також є питання щодо контролю. На мою думку, має бути технічна можливість блокування підозрілих проплат, наприклад, перерахування цих коштів іншим особам, щоб вони використовувалися саме на потреби дитини,
– каже Пендзин.
Яку ще допомогу батьки можуть оформити через Дію?
У 2026 році базову соціальну допомогу для родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, можна оформити онлайн через застосунок Дія.
Скористатися цією можливістю можуть сім’ї, які вже отримують одну або кілька соціальних виплат. Йдеться, зокрема, про допомогу малозабезпеченим родинам, виплати на дітей для одиноких матерів, а також тимчасову підтримку для дітей, чиї батьки не сплачують аліменти або місце їхнього перебування невідоме.
Також кожна сім'я з новонародженою дитиною або жінкою після 36 тижня вагітності має право отримати "Пакунок малюка" або грошову допомогу. "Пакунок малюка" містить понад 90 речей для догляду за немовлям, сертифіковані та перевірені.