Які виплати на сім'ю можна оформити через Дію?

Мова йде про базову соціальну допомогу для сімей у складних життєвих обставинах, яка трансформує п'ять видів виплат у єдину підтримку від держави, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Програма виплати нового виду допомоги розпочалася у 2025 році. З наступного року сім'ї також зможуть відправити заяву в Дії для призначення єдиної виплати.

Оформити базову соціальну допомогу через застосунок є можливість у тих, хто отримує одну або кілька видів допомоги:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

виплату на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

Розмір базової соціальної допомоги прив'язаний до базової суми, яка наразі складає 4 500 гривень. Водночас виплати на кожну конкретну родину розраховується індивідуально. Вони становлять різницю між двома показниками:

загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї;

середньомісячним доходом усієї родини.

Зауважте! Сім'ям, які мають право на призначення базової соціальної допомоги, дозволяють обрати між цим новим видом виплат та звичною підтримкою від держави.

Як оформити базову допомогу сім'ям?

Оформити базову соціальну допомогу через Дію сім'ї можуть, використовуючи затверджений алгоритм. Він зручний тим, що дозволяє спочатку підрахувати чи доцільно отримувати одну загальну підтримку замість кількох дрібних виплат.

Щоб побачити кінцеву суму виплати перед її остаточним оформленням необхідно зробити кілька кроків, пише Дія:

оновити застосунок Дія;

авторизуватися;

перейти у розділ Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога – Отримати допомогу;

дочекатися сповіщення з розрахунком щомісячної суми.

Якщо сума щомісячної базової допомоги влаштовує, тоді потрібно дооформити заяву на отримання виплат.

натиснути Подати заяву та обрати Дія.Картку;

перевірити заяву й підтвердити, що родина відмовляється від інших видів допомоги – їх об’єднають в одну виплату;

підписати заяву Дія.Підписом та надіслати запрошення для підпису повнолітнім членам сім'ї.

Коли всі підписи зібрані, заява буде надіслана автоматично. Після схвалення допомоги, людина отримає сповіщення про призначення виплати.

При цьому заздалегідь необхідно відкрити Дія.Картку, щоб отримати кошти.

Зауважте! Базову соціальну допомогу призначають на 6 місяців. Тобто з 1 січня 2026 року, сім'ї можуть оформити її по-новому через мобільний застосунок.

Яку ще допомогу можна оформити через Дію?