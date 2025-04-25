Відпустка у зв’язку з вагітністю

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами охоплює 126 календарних днів (70 днів до пологів і 56 після), а в разі ускладнень або народження двох і більше дітей – до 140 або 180 днів, передає 24 Канал.

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Ця відпустка оплачується Фондом соціального страхування, і вона повністю зараховується до страхового стажу незалежно від форми працевлаштування жінки.

Наступний етап – відпустка по догляду за дитиною. Вона також зараховується до страхового стажу, якщо особа отримувала відповідну державну допомогу.

Зауважте! З 1 січня 2005 року страхові внески за таких осіб сплачуються з державного бюджету, і дані про це фіксуються в системі персоніфікованого обліку.

Відпустка для догляду за дитиною від 3 до 6 років

Ця відпустка надається без збереження зарплати й зараховується лише до загального трудового стажу, але не до страхового. Винятком є періоди до 28 лютого 2001 року, які можуть бути зараховані до страхового стажу за окремими умовами.

Для підтвердження страхового стажу під час декретної відпустки можуть знадобитися: