Кому запрещено принимать наследство?

Вопрос наследования в Украине регулирует, в частности, Гражданский кодекс Украины, и в соответствии со статьей 1223, право на наследство прежде всего имеют лица, указанные в завещании. Если завещание отсутствует, признано недействительным или наследники отказались от принятия наследства, право переходит к лицам, определенных законом.

Вместе с тем закон предусматривает случаи, когда лицо может быть устранено от наследования, даже если оно является родственником, находилось в браке с наследодателем или было включено в завещание.

Согласно статье 1224 Кодекса, не имеют права на наследство лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или других возможных наследников или совершили покушение на их жизнь. Исключение возможно только тогда, когда наследодатель, зная о таких действиях, все равно назначил это лицо наследником в завещании.

Также устраняются от наследования те, кто намеренно препятствовал составлению, изменению или отмене завещания, если это повлияло на их долю или создало для них право на наследство.

Какие ограничения при наследовании по закону?

Отдельные ограничения касаются наследования по закону, сообщает Министерство юстиции. В частности, не могут наследовать родители после ребенка, если они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства. Также права на наследство могут быть лишены лица, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя, если это установлено судом.

Не наследуют друг после друга и лица, брак между которыми признан недействительным. В то же время суд может признать право на долю имущества за тем из супругов, кто не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака.

Кроме того, по решению суда лицо могут отстранить от наследования, если доказано, что оно не оказывало помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

