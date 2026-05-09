Про це Стефанчук сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

Що Стефанчук сказав про розгляд нового цивільного кодексу?

Найближчим часом ми перейдемо до роз’яснення тих положень, які закладені в новий Цивільний кодекс – із поясненням, для чого вони, чи на часі, чи потрібні саме зараз, що змінюємо ми, як регулюємо питання прав людини, цифрових прав, як більш детально захищаємо права військовослужбовців і як робимо все для того, щоб ця кодифікація стала єдиною,

– сказав Стефанчук.

Спікер парламенту закликав оцінювати документ комплексно, а не формувати висновки на основі окремих статей.

"Так, він великий за своїм обсягом. Так, можливо, не всі можуть його осягнути, але саме через це ми зараз змінюємо формат комунікації. І саме тому ми почнемо роз’яснювальну роботу", – наголосив він.

Окрім цього, Стефанчук повідомив про старт консультацій із представниками громадянського суспільства. За його словами, влада планує вести відкритий діалог із різними професійними та громадськими середовищами, аби знайти компроміси або детально пояснити позицію авторів документа.

Також голова Верховної Ради закликав народних депутатів до другого читання подавати конкретні правки та пропозиції, які стануть основою подальшого обговорення.

Народна депутатка Інна Совсун розповіла 24 Каналу, що станом на зараз народні депутати готують законопроєкт до другого читання та вносять поправки. Як вона зауважила, оновлення кодексу дійсно потрібне. Однак є питання, як це відбувається та кого залучали до розробки. Над ним працювали юристи, однак свою думку хотіли висловити, наприклад, лікарі. Найбільше зауважень викликав термін "доброзвичайності", який регулює багато положень, хоч ніхто і не може пояснити критерії, за якими його можна визначати.

