Які зміни пропонуються для сімейного права?

Фахівці виділяють серед іншого норму, яка дозволяє оформлювати розлучення через органи ДРАЦС чи у нотаріуса, якщо в пари немає дітей. Але й в іншому випадку є варіанти: якщо колишнє подружжя укладе договір про батьківські обов'язки та утримання дитини, то вони так само можуть подавати заяви на розірвання шлюбу до ДРАЦСу або нотаріуса. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Юлія Мартем'янова.

Але проєкт про оновлення Цивільного кодексу, зареєстрований під №15150 вводить у право суперечливу норму про те, що суд буде зобов’язаний надавати строк для примирення залежно від віку дитини, наявності в неї інвалідності та укладеного нотаріального договору про наслідки розлучення. Без такого документа суд визначатиме строк аж до 6 місяців. За словами Юлії Мартем'янової, це фактично подовжить процес розлучення до 9 – 10 місяців, хоча зараз він триває від 3 до 4 місяців.

Юлія Мартем'янова Адвокатка Оскільки договір потребує згоди обох сторін, за її відсутності це створює штучні перешкоди. Винятки: домашнє насильство або режим окремого проживання. Строк для примирення на сьогодні – це мертвий інструмент, тож доцільність запровадження його майже в усіх випадках розлучення через суд вкрай сумнівна.

Також законодавці пропонують ввести 6-місячний строк позовної давності для стягнення пені за несплату аліментів. Як пояснила експертка, це створить необхідність регулярно подавати нові позови. Це означає, що захист прав людей може бути ускладнений, а боржники зможуть уникати відповідальності.

Батьки також можуть втратити можливість отримати заборгованість за давніший час. Адже Юлія Мартем'янова зауважила, що строк стягнення аліментів через виконавчий документ в такому випадку можуть скоротити до 3 років, замість нинішніх 10.

Експертка визначила й хороший бік в проєкті.

Серед позитивного – боржників зобов’яжуть сплачувати інфляційні втрати та 3% річних за прострочення аліментів. А для дарування нерухомості дитині більше не потрібен дозвіл органу опіки,

– зауважила Юлія Матрем'янова.

Чи підтримують в Україні оновлення Цивільного кодексу?

Народні депутати 28 квітня взяли за основу проєкт нового Цивільного кодексу України. Він складається з 9 книг та комплексно оновлює основні норми приватного права. За впровадження змін виступає спікер Руслан Стефанчук та автори проєкту. Глава Парламенту каже, що протизаконних новел, на кшталт шлюбу з 14-річними та вилучення дітей за більш жорстких умов, не буде.

Громадські організації та правозахисники запевняють, що проєкт містить дискримінаційні норми. Ним пропонують звуження прав ЛГБТ+, зміну визначення "родина" та етапів розлучення.

Новий Цивільний кодекс пропонує змінити підхід до інформації та фактично обмежує доступ до публічних даних. Експерти застерігають, що такі зміни можуть послабити прозорість і контроль, а також створять ризики для захисту майна.