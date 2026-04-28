Чи дозволятиме новий Цивільний кодекс шлюб з 14 років?

Новий законопроєкт про зміни в Цивільному кодексі все ще продовжують розглядати. Однак в ньому точно не буде норми про визнання шлюбу, укладеного в 14 років. Проте це питання ще в лютому остаточно прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. З того часу оновлень не було.

Тож шлюби з 14 років не будуть дозволяти в Україні. Ця норма з законопроєкту виключена. За словами Стефанчука, передбачалося, що шлюб зможуть укладати за рішенням суду за умови вагітності дівчини, яка досягла 14 років. Норма зовсім не мала на меті спонукати до таких сімейних стосунків з неповнолітніми. Проте через те, що її неправильно трактували, змін щодо шлюбного віку не буде в новому Цивільному кодексі.

Це питання 24 Каналу також коментував адвокат Станіслав Ліфлянчик. За його словами, норми про шлюб у 14 років дійсно не буде, натомість суд і зараз може дозволяти одружуватися у 16 років через певні обставини.

Водночас у розрізі сімейних відносин новий Цивільний кодекс може мати позитивні зміни. Наприклад, законодавчо буде регулюватися поділ спільного майна при розлученні.

Станіслав Ліфлянчик Адвокат Людина, яка не користується майном фізично, не може захистити своє право власності. Вона хоч і власник, але не може не володіти, не користуватись, не розпоряджатися майном. У новому кодексі намагаються виправити цю ситуацію.

Також мають врегулювати питання цивільних шлюбів, щоб пара могла отримувати ті ж самі права в Україні, що й люди в офіційному подружжі. Пара зможе підписувати договір і жити фактично як подружжя без "штампа в паспорті".

Що передувало?

В Україні визначено, що загальний шлюбний вік – це18 років. Але вже зараз можливий шлюб із 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітнього.

У проєкті нового Цивільного кодексу пропонували дозволити шлюб із 14 років у виняткових випадках, наприклад, через вагітність або народження дитини. Суд мав оцінювати обставини й вирішувати, чи дійсно такий шлюб відповідає інтересам. Проте норма викликала скандал, адже багато хто вирішив, що в Україні хочуть на законному дозволити шлюби з неповнолітніми.