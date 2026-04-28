Будет ли разрешать новый Гражданский кодекс брак с 14 лет?

Новый законопроект об изменениях в Гражданском кодексе все еще продолжают рассматривать. Однако в нем точно не будет нормы о признании брака, заключенного в 14 лет. Однако этот вопрос еще в феврале окончательно прокомментировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. С тех пор обновлений не было.

Смотрите также Референдум– невозможен: почему критикуют проект об обновлении Гражданского кодекса

Так что браки с 14 лет не будут разрешать в Украине. Эта норма из законопроекта исключена. По словам Стефанчука, предполагалось, что брак смогут заключать по решению суда при беременности девушки, которая достигла 14 лет. Норма вовсе не преследовала цель побуждать к таким семейным отношениям с несовершеннолетними. Однако потому, что ее неправильно трактовали, изменений в брачном возрасте не будет в новом Гражданском кодексе.

Это вопрос 24 Канала также комментировал адвокат Станислав Лифлянчик. По его словам, нормы о браке в 14 лет действительно не будет, суд и сейчас может разрешать жениться в 16 лет по определенным обстоятельствам.

В разрезе семейных отношений новый Гражданский кодекс может иметь положительные изменения. Например, законодательно будет регулироваться раздел общего имущества при разводе.

Станислав Лифлянчик Адвокат Человек, которая не пользуется имуществом физически, не может защитить свое право собственности. Она хоть и владелец, но не может не владеть, не пользоваться, не распоряжаться имуществом. В новом кодексе пытаются поправить эту ситуацию.

Также должны урегулировать вопросы гражданских браков, чтобы пара могла получать те же права в Украине, что и люди в официальных супругах. Пара сможет подписывать договор и жить фактически как супруги без "штампа в паспорте".

Что предшествовало?

В Украине определено, что общий брачный возраст– это18 лет. Но уже сейчас возможен брак с 16 лет, если это отвечает интересам несовершеннолетнего.

В проекте нового Гражданского кодекса предлагали разрешить брак с 14 лет в исключительных случаях, например, из-за беременности или рождения ребенка. Суд должен был оценивать обстоятельства и решать, действительно ли такой брак отвечает интересам. Однако норма вызвала скандал, ведь многие решили, что в Украине хотят на законном разрешить брак с несовершеннолетними.