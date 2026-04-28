Какая проблема возникла в законопроекте №15150-1?

Главное научно-экспертное управление раскритиковало законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об особенностях обновления (рекодификации) Гражданского кодекса. Одной из проблем эксперты считают это., что проект хотят вынести для одобрения на всеукраинском референдуме и всенародное обсуждение. Об этом говорится в выводу ГНЕУ.

Так в проекте закона использовали две разные по своей юридической природе процедуры. В том числе и поэтому нынешний вид закона может быть проблемным. Кроме того, такие масштабные нормы не могут быть оговорены на референдуме. Ведь более 2 000 новых статей нуждаются в детальном изучении и экспертном заключении.

В проекте заметили, что привлечение экспертов действительно должно состояться перед принятием законопроекта за основу, а также перед одобрением окончательной редакции статей. Но фактически не определено, какие организации могут быть экспертными, поэтому это предписание остается непонятным.

В то же время, более 10 статей предлагают рассмотреть на всенародном обсуждении., чтобы услышать голос людей.

ГНЕУ заметило, что в Украине действует военное положение, а потому запрещают какие-либо референдумы. Следовательно и реализация предлагаемого проектом механизма решения вопроса об изменениях в Гражданском кодексе– невозможно.

Еще одной проблемой является невозможность проведения референдума по этим вопросам, потому что статьи 72, 73 и 156 Конституции Украины определяют, когда необходимо всенародное голосование за законопроекты. Вопрос обновления ЦК туда не входит. А изменить Конституцию пока невозможно.

Какой вывод сделал профильный комитет?

Комитет по вопросам правовой политики учитывая все выводы по 9 книгам обновленного ЦК и докладам специалистов решил, что проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об особенностях обновления (рекодификации) Гражданского кодекса Украины № 15150-1 можно внести в повестку дня заседания Верховной Рады. Но спикер ВР должен объявить о необходимости внесения предложений и поправок в проект Кодекса или других законодательных актов, не рассматривались в первом чтении и соответствуют предмету его правового регулирования.

При этом Комитет предложил снять с рассмотрения:

проект Закона Украины о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией) положений книги первой;

проект Закона Украины о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией) положений книги второй;

проект Гражданского кодекса Украины (Кодекс права частного).

Так 28 апреля комитет решил, что проект имеет недостатки, и официально предложил народным депутатам его не принимать. Отметим, что это не окончательное решение– на очереди разбирательство в парламенте. Но во время голосования, но на практике нардепы часто ориентируются на заключение комитета.

Что о новом Гражданском кодексе говорят юристы?

В комментарии 24 Канала адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что основная проблема заключается в том, что такая масштабная реформа проводится в неудачное время– во время войны. Гражданский кодекс является базой для всех отношений между гражданами, поэтому его радикальное обновление может повлечь за собой правовую нестабильность., когда наоборот требуется максимальная предсказуемость

Изучение новых норм кодекса требует длительного времени для адаптации судов, бизнеса и граждан. Это создает риск путаницы в правоприменении и различной трактовке норм.

В совокупности это формирует риск не только сложности применения., но и возможного шага в развитии правовой системы. Но в то же время в проекте нормировали и осовременили некоторые правовые нормы., что было бы положительным изменением.