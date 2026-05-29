Какие штрафы за нарушения в сфере донорства крови предлагает законопроект №13630?

На законодательном уровне авторы проекта предлагают усилить ответственность за нарушение правил в сфере донорства крови. Должностных лиц могут наказывать за несоблюдение технологий хранения и тестирования крови, а также за случаи передачи материала неуполномоченным медучреждениям. Об этом сообщается в карточке законопроекта.

Первый штраф в сфере донорства крови и ее компонентов будет стоить нарушителю от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, а повторные случаи – даже запрет на работу на определенных должностях.

Законопроект со штрафами утвердил Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Авторы уточняют, что административная ответственность вводится, чтобы уменьшить ошибки должностных лиц при заготовке, тестирования, переработки, хранения, распределения и реализации донорской крови и компонентов.

Определяется, что штрафовать могут за нарушение технологического процесса заготовки, тестирования, переработки и хранения донорской крови. Также будут фиксироваться нарушения в распределении и реализации донорской крови, которые могут использовать неуполномоченные на такую работу учреждения здравоохранения. Для должностных лиц, совершивших такое нарушение, штраф может достигать 1 700 – 5 100 гривен. Но в случае повторных противоправных действий размер штрафа будет расти до 300 – 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение года.

В законопроекте также предлагается уточнить положения статьи 144 Уголовного кодекса, который регулирует наказание за насильственное донорство. Сейчас за принудительную сдачу крови и ее компонентов или за обман человека для таких действий штраф достигает 50 необлагаемых минимумов. А законодатели предлагают увеличить ответственность до 1 – 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Народные депутаты призывают как можно быстрее подать законопроект в сессионный зал на рассмотрение. Если его утвердят голосами "за", то закон о штрафах вступит в силу со дня опубликования. Но наказание будут применять только через год после прекращения или отмены военного положения.

Как государство помогает донорам крови?

Доноры крови в Украине получают финансовую помощь и трудовые льготы. Так в день сдачи крови на предприятиях и в учреждениях донорам дают отгул, а также им предлагают увеличить ежегодный отпуск.

Людям, которые сдают кровь, выплачивают денежную помощь по нетрудоспособности. Для рабочих это 100% среднего заработка, а для студентов университетов и курсантов военных учебных заведений – 25% от стипендии и или денежного обеспечения.

Почетные доноры, которые сдали определенное количество крови или плазмы, получают надбавку к пенсии. Ее можно оформить в органах Пенсионного фонда Украины.