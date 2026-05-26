Куда обращаться, если есть ошибки в документах в Дии?

О том, как исправить неправильную информацию в приложении, в своем блоге рассказал адвокат Геннадий Трудолюбивый.

По словам специалиста такие случаи довольно распространены. Если гражданин видит неточности, нужно среагировать на это. В частности, если неправильно указана дата рождения, фамилия или другие данные. Или даже информация о детях. В таких случаях нужно обращаться в Минцифры письменно.

Кто-то думает, что нужно обращаться в Минюст письменно, но на самом деле полномочия по реестру Дии принадлежат Министерству цифровой трансформации,

– объяснил Трудолюбивый.

Так, по словам специалиста, надо предоставить документы с правильными данными. После этого должна состояться проверка. И уже потом данные в приложении обновят.

В частности адвокат добавляет, что цифровые документы не всегда является надежным способом подтверждения личной информации. Так, по возможности, лучше носить с собой документы в бумажном виде.

Почему возникают ошибки в Дии?

Валерия Ткач, заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации, ответила на запрос "Минфина" и объяснила, почему в Дии бывают неточности.

Чаще всего причина ошибок в личных данных украинцев – неправильно внесенная информация в государственные реестры. Так происходит, потому что Дия интегрирована с другими системами, откуда может взять определенную информацию о человеке.

Дія не создает и не изменяет эти данные, а лишь отображает информацию, которая уже есть в реестрах. Часто ошибки могут появляться в таких документах, как свидетельство о рождении, паспорт, идентификационный код и тому подобное. Это может быть связано с техническими сбоями или неточностями при первичном внесении данных, или несоответствиями между различными государственными базами,

– отметила Валерия Ткач.

В частности нужно учитывать "человеческий фактор" при первичном заполнении документов для соответствующих реестров.

Что еще нужно знать о документах?

Для того чтобы выехать за границу нужно иметь биометрический паспорт. Хотя в начале войны украинцам позволяли выезжать по обычному паспорту, сейчас правила изменили. Для въезда теперь обязательна биометрия – система EES (Entry/Exit System).

В то же время для документов, которые человек планирует использовать за рубежом, нужно оформить апостиль. Это специальный штамп о действительности подписи, печати и полномочий лица, которое подписывало документ.