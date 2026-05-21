Можно ли использовать обычный паспорт для выезда за границу?

В начале полномасштабного вторжения украинцы могли ехать за границу даже с обычным паспортом гражданина Украины. Однако Европа и большинство стран изменили правила въезда и теперь обязательной стала биометрия. Так, к примеру, с 10 апреля на границах ЕС полноценно цифровая система EES для контроля въезда и выезда иностранцев. А обычный и биометрический паспорт для выезда за границу отличаются. Об этом рассказала визовая експертка из Яворова.

Так уже есть случаи, когда украинцы не могли выехать за границу из-за того, что они подавали обычный паспорт для выезда за границу. Но требуется новый документ, содержащий биометрические данные.

Стоит отметить! Система EES (Entry/Exit System) создается для автоматического контроля пересечения границ ЕС гражданами третьих стран. Она будет фиксировать биометрические данные, дату въезда и выезда, а также автоматически отслеживать нарушения сроков пребывания в Шенгенской зоне.

Одна женщина не учла это и купила билеты за границу в обе стороны, поехала во Львов и пыталась пересечь границу. Но из автобуса ее сняли, потому что пограничники точно отказали бы в выезде из Украины. У нее был паспорт без биометрии, который обязательно требует наличие визы и не может использоваться для безвизового движения и пребывания за границей.

Документ для выезда за границу со специальной отметкой снизу в виде треугольника говорит о том, что во время его оформления у человека брали отпечатки пальцев и внесли все биометрические данные. Именно такой паспорт сейчас нужен для свободного пересечения границы.



В него тоже можно добавить визу, но она не является обязательной для путешествия в страны, которые договорились о безвизе с Украиной, о чем известно из официальной информации. Это все страны Евросоюза, зоны Шенген, Турция Грузия, Сербия и Черногория. Среди стран Азии безвиз есть с Израилем, Малайзией, Таиландом, Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ. На американском континенте беспрепятственно разрешается заезд в Бразилию, Аргентину, Колумбию, Коста-Рику и Панаму.

А обычный паспорт тоже может использоваться, если человек сознательно едет за границу с визой. Но нужно ответственно относиться к этому вопросу, чтобы уже на границе не возникло проблем.



Когда у вас нет чипа на паспорте – вы за границу не сможете поехать даже со страховкой и наличными. Для этого нужна виза,

– рассказала Ольга.

К слову, чаще всего проблемы возникают у людей, которые оформляли загранпаспорт много лет назад и не обратили внимание, что документ не содержит чипа. Особенно рискуют пассажиры автобусных рейсов, ведь перевозчики часто проверяют документы еще до пересечения границы, чтобы избежать штрафов за отказ во въезде.

Итак, перед выездом рекомендуем проверить специальную отметку о биометрии на обложке, срок действия документа, правила въезда конкретной страны, нужна ли оформленная страховка и не нужна ли виза даже при наличии биометрического паспорта. Это стоит сделать еще перед покупкой билетов.

Что еще стоит знать о документах для выезда за границу?

Украинцам могут отказать в пересечении границы, если они пользуются загранпаспортом с продленным сроком действия. Его нужно обновить до современного документа. Проблемы могут возникнуть у тех, кто в начале войны не смог обновить документы и получил временное продление старых паспортов из-за проблем с работой консульств.

Оформить биометрический загранпаспорт можно в течение 20 или 7 рабочих дней. В 2026 году такой документ в органах Миграционной службы или ЦНАПах стоит 1 147 гривен за несрочный и 1 787 гривен за срочный.

Если в документах есть проблемы с транслитерацией имени или фамилии, то данные можно изменить. Для этого нужно подать заявление в орган государственной миграционной службы.