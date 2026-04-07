Как изменить написание имени и фамилии в документах?

В некоторых документах можно открыть написания имени и фамилии латиницей. Закон предусматривает внесение таких изменений. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Чтобы изменить транслитерацию в загранпаспорте или в ID-карте, нужно подать заявление. Законом предусмотрено, что ошибки в этих документах можно исправить, если имя или фамилию неправильно переписали латинскими буквами.

Так при оформлении нового документа следует подать заявление и предоставить корректные данные из ранее выданных украинских документов или паспорта иностранца, который подавался при получении гражданства. Также транслитерацию изменят, в соответствии с данными документов о рождении или смене имени.

Иностранцы должны заверить документы у нотариуса и перевести.

Кроме того, изменить написанное латиницей имя или фамилию можно в соответствии с тог, как оно написано в документах близких родственников, даже если ребенок, родители или один из супругов является гражданином иностранного государства.

Важно! Если человек сомневается, правильно ли написано его имя и фамилия латиницей, то стоит получить консультацию в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы.

К слову, изменить иностранный вариант имени и фамилии можно и в удостоверении водителя. Права, в которых есть разногласия на территории Украины действующие. Однако в Главном сервисном центре объяснили, что люди могут изменить транслитерацию в документе. Нужно обратиться в подразделения лично и обменять старое удостоверение на новое, с правильными надписями. Для замены удостоверения при себе нужно иметь:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение;

если транслитерацию нужно изменить на ту, что написана в паспорте для выезда за границу, то нужно предоставить и его.

