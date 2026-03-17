Женщина судилась из-за ошибки в документе

Женщина не смогла заключить договор о дарении квартиры, ведь в документах было неправильно указано имя владелицы. Это привело к тому, что государственный регистратор отказал гражданке в перерегистрации прав на недвижимое имущество. Об этом говорится в материалах дела №462/5233/24.

Смотрите также Что такое банковская тайна и когда информацию о клиенте могут раскрыть

Проблемой стала простая ошибка в договоре дарения квартиры и некоторых других документах. Имя владелицы было не таким, как в новом паспорте и справке о присвоении налогового номера.

Через суд женщина просила установить факт принадлежности ей ряда документов. Однако районный суд отказался признавать документы, а с его выводами согласился и суд апелляционной инстанции. Мол, в материалах дела отсутствовали надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение невозможности внесения соответствующих изменений нотариусом, который занимался дарением квартиры.

Отметим! Женщина получила паспорт нового образца и новую справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, поэтому написание ее имени в этих документах и в договоре дарения перестало совпадать. А для совершения нотариального действия заявительница подала старые анкетные данные, которые и были указаны в тексте договора.

В то же время Верховный Суд установил, что заявительница все же предоставила доказательства, подтверждающие ошибку в написании ее имени как в паспорте. Суд признал техническую ошибку в написании имени женщины в содержании договора дарения квартиры и доказал, что документ все же ей принадлежит.

Как наказывается подделка документов?

В случае с женщиной, которую защитил Верховный Суд дело закончилось хорошо для всех сторон. Но статья 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за ошибки и подделку документов. Речь идет не только об изготовлении фальшивых документов, но и внесение ложных сведений в договоры, актов, справок или других документов.

В уголовном праве документом является бумажный и электронный носители информации. Поэтому неважно, в каком виде появились ошибки или недостоверная информация – ответственность за это одинакова.

Подделка удостоверения наказываются штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до двух лет. Также может применяться ограничением свободы на тот же срок.

Наказание предусмотрено и за использование подделки. Граждане получают штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором или ограничением свободы на срок до двух лет.

Поэтому, физические лица могут получить за подделку документов судимость. А юридические лица и бизнес могут иметь убытки, блокирование деятельности и репутационные последствия.

Какие документы в 2026 году стоит проверить владельцам жилья?