Какие данные являются банковской тайной?

Поэтому возникает логичный вопрос – какие именно данные о клиентах считаются конфиденциальными. 24 Канал объясняет, что входит в банковскую тайну и когда ее могут раскрыть.

Детали определяет 10 глава Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Согласно определению, банковская тайна – это информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания.

Перечень конфиденциальных сведений довольно широк. В частности, соответствии со статьей 60, это:

сведения о банковских счетах и информация об операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента;

финансово-экономическое состояние человека;

сведения относительно коммерческой деятельности клиентов;

информация о физическом лице, полученная при оценке его кредитоспособности;

информация о клиентах банков, которую собирают при осуществлении банковского или валютного надзора, а также в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

решение Нацбанка о применении мер воздействия (кроме наложения штрафов, отнесения банка к категории неплатежеспособных, отзыва лицензии или ликвидации банка).

Интересно! Положения статьи не распространяются на информацию, подлежащую обязательному опубликованию (список формирует Нацбанк), а также на сведения о должниках, которые просрочили платеж (по основной сумме и процентам) на более 180 дней.

Могут ли раскрыть банковскую тайну?

Однако банковскую тайну могут раскрыть, и закон даже позволяет это при определенных условиях, например:

по запросу или с письменного разрешения клиента;

по решению суда;

на запросы органам прокуратуры, СБУ, ГБР, органам Нацполиции, НАБУ, БЭБ, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и т.д;

на запрос центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику или политику в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

лицам, указанным владельцем счета в распоряжении, в случае его смерти и тому подобное.

