Обязательно ли украинцы должны иметь "отчество"?
Устаревшую норму записи имени и отчества не планируют отменять даже в новом Гражданском кодексе и оставляют эту запись обязательной. Однако это противоречит европейской интеграции Украины, хотя этот элемент сейчас остается лишь формальностью. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Из-за того, что люди не могут выбирать, будет ли в их паспорте строка с записью отчества, нарушается их право на имя как составляющую частной жизни, автономии личности. Украина таким образом оставляет действие устаревших советских правовых конструкций.
Даже если отца в жизни ребенка нет, при регистрации рождения в ЗАГСе спрашивают его имя и отчество. Такие нормы установлены давно статьей 28 Гражданского кодекса Украины.
Имя физического лица, которое является гражданином Украины, состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства, к которому оно принадлежит,
– говорится в статье.
Семейный кодекс определяет, что когда отца фактически нет, то строки о нем в свидетельстве о рождении заполняются по указанию матери.
Новый Гражданский кодекс изменений не предусматривает. Так отчество остается обязательной частью собственного имени.
Однако в 2021 году правовую норму исправили. Изменениями в статью 295 ГК Украины гражданам разрешили изменить отчество, если лицу исполнилось 16 лет. В 14-летнем возрасте это можно сделать с согласия родителей или опекунов. Теперь законно менять данные собственного имени, но отказаться до сих пор нельзя.
Даже через суд оспорить наличие отчества в составе имени очень трудно. В Украине – это формальность, а вопрос правоприменения не поднимается вообще. Как следствие – нарушено право человека на идентичность.
А как в мире?
В европейском праве отчество – это не обязательный элемент. Важным остается имя (или несколько имен) и фамилия.
В большинстве стран мира уникальность человека фиксируется в реестрах и по уникальным идентификаторам, а отчество в этом вопросе никакой роли не имеет.
Что предшествовало?
В августе 2025 года украинка официально сменила отчество на отчество по матери. Девушка из Днепра прошла стандартную процедуру через ГРАГС, где после уточнения ей официально изменили отчество в честь матери, что вызвало активную дискуссию в соцсетях.
Сейчас Верховная Рада готовит фактически новый Гражданский кодекс, но его критикуют за несвоевременность. Эксперт рассказал 24 Каналу, что документ объемом более 800 страниц должен модернизировать в частности семейное и частное право.