Об этом днепрянка рассказала 13 августа в своем аккаунте в Threads. Сообщение уже набрало около 6 тысяч водобайок и более 400 комментариев, передает 24 Канал.

Как украинка сменила отчество на отчество по матери?

В своих соцсетях Диана написала: "Я сменила фамилию и отчество. Фамилия не вымышленная – теперь я рил Домрачева. А отчество на по матери. Домрачева Диана Натальевна".

Стоит отметить, что девушка оформляла документы в Ивано-Франковске. Диана пришла в Государственный реестр актов гражданского состояния, взяла все необходимые бумаги, написала заявление на смену фамилии и оплатила услуги. Работники ДРАЦСа сказали ждать до месяца, однако к определенному сроку так и не сообщили об их готовности.

В комментарии NV она рассказала, что через месяц сама пришла с паспортом и все уже было готово. Когда Диана спросила, можно ли изменить отчество на по матери, сначала там все удивились и пошли кого-то спрашивать, узнавать, но потом разрешили.



Пользователи соцсетей отреагировали на изменение фамилии и отчества Дианы / Скриншот

Таким образом Бондаренко Диана Алексеевна стала Домрачевой Дианой Натальевной. Пользователи в соцсетях устроили дискуссию по этому поводу. Некоторым не понравилась фамилия девушки из-за того, что она, мол, русская. Однако были и те, кто тоже выразил желание изменить отчество на по матери.



Реакция пользователей соцсетей на смену фамилии и отчества девушки / Скриншот

Что известно о смене фамилий и имен в Украине?