Например, если определенные фамилии сформировались от рода деятельности человека, то их владельцы должны были бы работать в этой сфере. Могут ли родовые имена повлиять на судьбу своих носителей – рассказывает 24 Канал.

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Как фамилии влияют на судьбу человека: мифы и реальность

Фамилия определяет характер и судьбу человека

Некоторые люди верят в таинственную силу фамилий. В народе считают, что родовые имена способны программировать определенные события в жизни человека или его черты характера. Так, фамилии, связаны с погодными явлениями, в частности Зирченко, Зирчук, Зирчак, Зирниченко, Громовенко, Витрецкий, Хмарченко, Буренко, Буренюк, Бурюк, Бурий, Бурченко и Негодюк, якобы указывали на особую связь с природой. В то же время родовые имена, образованные от названий профессий, в частности Мельник, Коваленко, Пекарь, Шевченко, могли бы означать то, что человеку придется работать в этих сферах.

Впрочем, следует понимать, что это лишь языковые ассоциации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Действительно, эти фамилии могут многое рассказать о наших предках, но человек формируется под влиянием воспитания, окружения и собственного выбора, а не через значение родовых имен.

Влияние украинских фамилий на судьбу человека / Фото Freepik

Редкая фамилия приносит удачу

Что интересно, в современном мире некоторые считают, что аристократическая или необычная фамилия привлечет счастье и достаток в жизнь. Например, украинские родовые имена, указывающие на казацкое или дворянское происхождение, в частности Адамович, Безбородько, Вернадский, Галаган, Дорошенко, Жданович, Карпенко, Лазаревский, Остроградский, Полуботок, Самойлович, Тарновский, Ханенко, и Щербань, ассоциируются с сильным характером, поэтому якобы наделяют определенными качествами своих носителей. Человек с уникальной фамилией, действительно, может привлекать внимание, но его успех зависит от действий, а не от звучания собственной фамилии.

Смена фамилии приведет к совсем другой судьбе

Кто-то считает, что после смены фамилии, например после женитьбы, меняется энергетика человека. Так, может возникнуть конфликт с личностью, которая сформировалась до свадьбы, и той, которая образовалась после. Однако, если и происходят изменения, то из-за нового социального положения человека. Кроме этого, некоторые воспринимают этот процесс как новый этап в жизни. Впрочем, фамилия не имеет магической силы и не может определить судьбу человека.