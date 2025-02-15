24 Канал рассказывает об украинских знаменитостях, которые изменили свою настоящую фамилию. Их новые родовые имена помогли получить популярность и признание.

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Наталья Могилевская

Известная артистка изменила свою настоящую фамилию Могила еще в начале карьеры. Наталья хотела, чтобы ее точно запомнили слушатели. Более того, исполнительница верила, что такая фамилия больше подходит для шоубизнеса, поэтому поможет ей быстрее стать популярной.

Тина Кароль

Певица придумала свой псевдоним перед песенным конкурсом "Новая волна", где она участвовала. Так, Татьяна Либерман стала Тиной Кароль. Это решение помогло артистке в будущем, когда она разорвала контракт со своим продюсером Олегом Черным. Тогда Тина смогла оставить себе собственный псевдоним, о котором уже знали украинцы.

Макс Барских

Артист придумал свой псевдоним во время участия в проекте "Фабрика звезд". Тогда исполнитель захотел изменить имя и фамилию Николай Бортник на Макс Барских, ведь хотел создать яркий образ. Это помогло ему получить бешеную популярность в Украине и построить успешную карьеру певца.

Злата Огневич

По словам артистки, решение изменить имя и фамилию Инна Бордюг вызвано наличием псевдонима, которым она удачно пользовалась в течение длительного времени. Так, нередко случались ситуации, когда возникали проблемы с покупкой билетов или бронирования отелей. Это создавало дополнительные трудности, поэтому Злата решила превратить свой псевдоним в настоящее имя в паспорте.

Настя Каменских

До начала карьеры исполнительница носила фамилию Жмур. Однако впоследствии она захотела взять девичье родовое имя своей матери Лидии Каменских, солистки хора им. Григория Веревки. Для Насти фамилия Жмур звучала несколько резко, поэтому сценический вариант помог ей создать более гармоничный и узнаваемый образ.

Ирина Билык

Интересная история связана со сменой фамилии артистки. Оказывается, Ирина решила это сделать из-за ошибки в своих документах.

Артистка захотела возродить семейные традиции и избавиться от любых связей с Россией. Так, фамилия Белик стала Билык.