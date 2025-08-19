Про це дніпрянка розповіла 13 серпня у своєму акаунті в Threads. Допис вже набрав близько 6 тисяч водобайок та понад 400 коментарів, передає 24 Канал.

Як українка змінила по батькові на по матері?

У своїх соцмережах Діана написала: "Я змінила прізвище і по батькові. Прізвище не вигадане – тепер я ріл Домрачева. А по батькові на по матері. Домрачева Діана Наталіївна".

Варто зазначити, що дівчина оформлювала документи в Івано-Франківську. Діана прийшла в Державний реєстр актів цивільного стану, взяла всі необхідні папери, написала заяву на зміну прізвища та оплатила послуги. Працівники ДРАЦСу сказали чекати до місяця, проте до визначеного терміну так і не повідомили про їх готовність.

У коментарі NV вона розповіла, що через місяць сама прийшла з паспортом і все вже було готово. Коли Діана спитала, чи можна змінити по батькові на по матері, спочатку там всі здивувалися й пішли когось питати, дізнаватися, але потім дозволили.



Користувачі соцмереж відреагували на зміну прізвища та по батькові Діани / Скриншот

Таким чином Бондаренко Діана Олексіївна стала Домрачевою Діаною Наталіївною. Користувачі у соцмережах влаштували дискусію з цього приводу. Декому не сподобалося прізвище дівчини через те, що воно, мовляв, російське. Однак були й ті, хто теж висловив бажання змінити по батькові на по матері.



Реакція користувачів соцмереж на зміну прізвища та по батькові дівчини / Скриншот

Що відомо про зміну прізвищ та імен в Україні?