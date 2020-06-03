Народні депутати Верховної Ради проголосували 3 червня за законопроєкт №2450, який дозволить українцям добровільно змінювати власне по батькові. Це можна буде робити з 14 років за згодою батьків.

Хто і як голосував за закон про зміну по батькові

За відповідний законопроєкт в цілому проголосували 247 народних депутатів, пише 24 канал. Проти виступили 42 нардепи, ще 42 – утримались.

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Зауважимо, цей законопроєкт підтримала фракція "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос". Проти голосували нардепи ОПЗЖ та "Довіри".

Під час обговорення деякі депутати також заявили, що ухвалення цього закону може стати колапсом, коли у виборчих списках з'являтимуться кандидати з однаковими прізвищами, ім'ям та по батькові.

Що передбачає закон про зміну по батькові

Чинне законодавство України дозволяє вільно змінювати ім’я або прізвище. Однак воно не передбачає право змінювати на власний розсуд своє по батькові, чим на думку авторів закону порушує Конституцію.

Тому нардепи запропонували внести зміни до цивільного та сімейного кодексів і передбачити право українців вільно змінювати своє по батькові так само, як і прізвище чи ім’я.

Хто може змінити своє по батькові

особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я та по батькові;

особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові за згодою батьків (або одного з батьків чи піклувальника).

Якщо ж однин із батьків буде проти зміни по батькові дитини, то спір між ними щодо такої зміни може вирішувати орган опіки та піклування або суд.