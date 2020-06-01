Відповідно до даних електронних декларацій, 25 народних депутатів є мільйонерами. Більшість із них представляє пропрезидентську фракцію "Слуга народу". І що цікаво, деякі депутати-мільйонери орендують житло за бюджетні кошти.

Декларації народних обранців, що отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера, проаналізував Комітет виборців України. Відповідна інформація з’явилася на їхньому сайті.

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Як вичисляли депутатів-мільйонерів у Раді

Представники громадського об’єднання підкреслюють, що загалом у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. І 25 із них, відповідно до даних декларацій, є мільйонерами.

Тобто, вони мають у власності грошових активів на суму в понад один мільйон гривень. Мовиться про готівкові кошти, а також гроші, що розміщено на банківських рахунках. Але це без врахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, під час обрахунків було переведено в гривневий еквівалент.

Загалом депутати-мільйонери, які отримують компенсацію на житло, сукупно задекларували грошових активів на 162 мільйони гривень.

Перша п’ятірка найбагатших

"Слуга народу"

Олександр Трухін

Артем Кунаєв,

Степан Чернявський

"За майбутнє"

Анатолій Урбанський

"Батьківщина"

Олег Мейдич

25 депутатів-мільйонерів у Раді: хто вони та скільки задекларували

Олександр Трухін – 21,7 мільйона гривень. Анатолій Урбанський – 19,7 мільйона гривень. Артем Кунаєв – 9,9 мільйона гривень. Олег Мейдич – 9,8 мільйона гривень. Степан Чернявський – 9,6 мільйона гривень. Павло Якименко – 9,4 мільйона гривень. Олександр Салійчук – 8,6 мільйона гривень. Євген Петруняк – 7 мільйона гривень. Олексій Ковальов – 6,9 мільйона гривень. Федір Веніславський – 6,8 мільйона гривень. Богдан Торохтій – 6,4 мільйона гривень. Андрій Костін – 4, 8 мільйона гривень. Олександр Аліксійчук – 4,3 мільйона гривень. Геннадій Касай – 4,1 мільйона гривень. Олександр Горобець – 2,9 мільйона гривень. Ганна Лічман – 2,6 мільйона гривень. Артем Чорноморов – 2,5 мільйона гривень. Максим Зуєв – 2 мільйона гривень. Едуард Прощук – 1,9 мільйона гривень. Дмитро Нальотов – 1,6 мільйона гривень. Олена Копанчук – 1,2 мільйона гривень.

Крім того, якщо взяти до уваги грошові активи дружини та позичені кошти, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло, можна додати ще одного "слугу народу" – Максима Бужанського.

У його декларації, зокрема, вказано:

332 тисяч доларів коштів, позичених третім особам,

218 тисяч доларів готівки перебуває у власності дружини.

Ще трьох депутатів-мільйонерів, які орендують житло, у КВУ не вказали.

Як з'ясували журналісти 24 каналу, зкорема, мовиться про:

Валерія Лунченка (група "Довіра") – за основним місцем роботи заробив майже 483 тисячі гриивень, а від від відчуження рухомого майна – майже 1,3 мільйона гривень, водночас його дружина від зайняття підприємницькою діяльністю має щонайменше 4,1 мільйона гривень.

(група "Довіра") – за основним місцем роботи заробив майже 483 тисячі гриивень, а від від відчуження рухомого майна – майже 1,3 мільйона гривень, водночас його дружина від зайняття підприємницькою діяльністю має щонайменше 4,1 мільйона гривень. Геннадія Вацака ("За майбутнє) – його дружина від підприємницької діяльності отримала майже 722 тисячі гривень, а його син (також піжприємець) – 518 тисяч гивень, натомість сам нардеп сумерно заробив майже 800 тисяч гривень.

Що кажуть про вищевказані цифри у Комітетів виборців

Голова об'єднання Олексій Кошель підкреслює, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в Києві без отримання бюджетних коштів.

Він додає, що на оренду житла депутатів було витрачено:

у квітні – 1,2 мільйона гривень (в середньому по 20 тисяч гривень для депутата), щоправда цього місяця загальні цифри витрат зменшилися через ситуацію з коронавірусом,

у березні – 2,3 мільйона гривень (отримали компенсацію 107 парламентарів.

До теми Разумков прокоментував ситуацію із компенсаціями нардепам за оренду житла

Що відомо про компенсацію за проживання нардепів? За законом "Про статус народного депутата України" парламентарі отримують компенсацію за винайм помешкання. Умови – вони не є забезпеченими житлом у столиці або мають власний дім на відстані в понад 30 кілометрів від меж Києва.