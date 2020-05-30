Народний депутат і заступник голови комітету Ради з питань фінансів Олександр Дубинський подав декларацію про свої доходи за 2019 рік. Він не зазначив у декларації дружину і ділитиме з нею майно в суді.

Графу "інформація про членів сім'ї" Олександр Дубінський в своїй декларації залишив пустою. Це означає, що в нього не може бути офіційної дружини та малолітніх дітей, разом із ним ніхто не повинен проживати.

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Чому в декларації Дубінсього не вказано про майно членів сім'ї

Інформація на сайті "Судова влада" свідчить про те, що дружина нардепа Леся Цибко подала до суду позов про розподіл спільного майна. Справа призначена до розгляду на 14 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на дружину Дубінського записано сім квартир, більшість з яких розташовані поруч із квартирами депутата. За три роки жінка вклала у нерухомість 300 тисяч доларів.

Також розслідувачі нарахували в Дубінського чотири квартири, шість земельних ділянок і два будинки.

Що Дубінський вніс в декларацію за 2019 рік

Наразі в декларації нардепа вказана лише одна квартира в Києві на 149,3 квадратних метрів. Дубінський зазначив, що припинив володіння або користування трьома квартирами та часткою в ще одній. За даними журналістів, він переписує нерухомість на матір.

Також у декларації вказані 10 земельних ділянок, але деякі з них збігаються за адресою, площею або вартістю. Тож ймовірно, мовиться про поділені на частини ті ж 6 ділянок.

Дубінський володіє будинком на 79,6 м. кв. у Києві та будує дві дачі в області. Минулого року він також придбав гараж.

Як справи в Дубінського з автомобілями

Чимало скандалів раніше викликав розкішний автопарк дубінського. Протягом п'яти років він купив 10 машин. У його матері за останні роки з'явилося сім автівок. Пізніше вона "подарувала" синові Land Cruiser і два Mercedes.

Водночас Дубінський під кінець 2019 року позбувся чотирьох авто. Як писали ЗМІ – теж переписав на маму, яка "любить швидкість".

Наразі в нього самого є вже згадані "мамині" Toyota Land Cruiser і два Mercedes, плюс – ще один, а також Porsche Carrera.

З інших цінностей – 10 годинників (таких відомих марок, як Rolex, Rado, Tissot, Corum), три одиниці мисливської зброї, два карабіни і рушниця, три торгові марки.

Хто охороняє Дубінського

Дубінський задекларував свою особисту охорону, яку найняв у вересні 2019 року. За свою безпеку він заплатив 360 тисяч гривень фірмі "Секьюрайті".

Цікаво, що однією з власниць цієї фірми є компанія "Укрнафта", яку наполовину належить структурам, близьким до олігарха Ігоря Коломойського. Співробітники "Секьюрайті" охороняють нафтопроводи.

У 2015 році вони відзначились під час сутичок через конфлікт, пов'язаний зі зміною керівництва "Укртранснафти".

Скільки заробив Дубінський

Сукупний дохід "слуги народу" за рік, без урахування "подарунків" від мами, склав 5,9 мільйона гривень.

Від телеканалу "1+1", де раніше працював, він отримав загалом 1,15 мільйона гривень. Це це зарплата і роялті.

Також чоловік заробив на продажі невказаного майна. Найбільше, понад 4 мільйони гривень, Дубінському заплатила "за відступлення права вимоги" фінансова компанія "Альфа Крос". Це компанія, якій передали свої частки в "1+1" кілька його колишніх працівників.

У грошових накопиченнях народного обранця 2,7 мільйона гривень, 105,7 тисяч євро та 400,7 тисяч доларів. При чому найбільші суми в іноземних валютах він зберігає готівкою.

Хто такий Олександр Дубінський і чому він скандальний? Він є одним з найбільш одіозних депутатів Верховної Ради. Його пов'язують з так званою групою Коломойського у Верховній Раді. Дубінський часто потрапляє в гучні скандали та ображає журналістів.



Саме він в річницю Освенцима цинічно запропонував запустити газ у приміщення, де зібралися прихильники кандидата у президенти Петра Порошенка. Згодом нардеп потрапив у скандал із гаслом "Слава Україні!". Зокрема, назвав його "нацистським", а запровадження його в ЗСУ "маразмом".



Далі у скандали він потрапляв вже як народний депутат. Дубінський не вперше лається на журналістів. Раніше він підтримав свого колегу по фракції Максима Бужанського, який обізвав журналістку "тупою вівцею". Від себе Дубінський додав – "тремтіть бандерлоги". Окрім цього він образив й журналістку 24 каналу, порадивши тій "одягати голову, перед тим як йти на роботу".