Народный депутат и заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов Александр Дубинский подал декларацию о своих доходах за 2019 год. Он не указал в декларации жену и будет делить с ней имущество в суде.

Графу "информация о членах семьи" Александр Дубинский в своей декларации оставил пустой. Это означает, что у него не может быть жены и малолетних детей, вместе с ним никто не должен проживать.

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Почему в декларации Дубинского не указано об имуществе членов семьи

Информация на сайте "Судебная власть" свидетельствует о том, что жена нардепа Леся Цыбко подала в суд иск о разделе совместного имущества. Дело назначено к рассмотрению на 14 июля.

Ранее СМИ сообщали, что на жену Дубинского записано семь квартир, большинство из которых расположены рядом с квартирами депутата. За три года женщина вложила в недвижимость 300 тысяч долларов.

Также расследователи насчитали в Дубинского четыре квартиры, шесть земельных участков и два дома.

Что Дубинский внес в декларацию за 2019 год

Сейчас в декларации нардепа указана только одна квартира в Киеве на 149,3 квадратных метров. Дубинский отметил, что прекратил владение или пользование тремя квартирами и долей в еще одной. По данным журналистов, он переписывает недвижимость на мать.

Также в декларации указаны 10 земельных участков, но некоторые из них совпадают по адресу, площадью или стоимостью. Поэтому вероятно, речь идет о разделенных на части тех же 6 участков.

Дубинский владеет домом на 79,6 м. кв. в Киеве и строит две дачи в области. В прошлом году он также приобрел гараж.

Как дела у Дубинского с автомобилями

Немало скандалов ранее вызвал роскошный автопарк дубинского. В течение пяти лет он купил 10 машин. У его матери за последние годы появилось семь автомобилей. Позже она "подарила" сыну Land Cruiser и два Mercedes.

В то же время Дубинский под конец 2019 года лишился четырех авто. Как писали СМИ – тоже переписал на маму, которая "любит скорость".

Теперь у него самого есть уже упомянутые "мамины" Toyota Land Cruiser и два Mercedes, плюс – еще один, а также Porsche Carrera.

Из других ценностей – 10 часов (таких известных марок, как Rolex, Rado, Tissot, Corum), три единицы охотничьего оружия, два карабина и ружье, три торговые марки.

Кто охраняет Дубинского

Дубинский задекларировал свою личную охрану, которую нанял в сентябре 2019 года. За свою безопасность он заплатил 360 тысяч гривен фирме "Секьюрайти".

Интересно, что одной из обладательниц этой фирмы является компания "Укрнафта", которое наполовину принадлежит структурам, близким к олигарху Игорю Коломойскому. Сотрудники "Секьюрайти" охраняют нефтепроводы.

В 2015 году они отличились во время схваток через конфликт, связанный со сменой руководства "Укртранснафты".

Сколько заработал Дубинский

Совокупный доход "слуги народа" за год, без учета "подарков" от мамы, составил 5,9 миллиона гривен.

От телеканала "1+1", где ранее работал, он получил всего 1,15 миллиона гривен. Это зарплата и роялти.

Также мужчина заработал на продаже неуказанного имущества. Больше всего, более 4 миллионов гривен, Дубинскому заплатила "за уступку права требования" финансовая компания "Альфа Кросс". Это компания, которой передали свои доли в "1+1" несколько его бывших работников.

В денежных накоплениях народного избранника 2,7 миллиона гривен, 105,7 тысяч евро и 400,7 тысяч долларов. Причем наибольшие суммы в иностранных валютах он хранит наличными.

Кто такой Александр Дубинский и почему он скандальный? Он является одним из самых одиозных депутатов Верховной Рады. Его связывают с так называемой группой Коломойского в Верховной Раде. Дубинский часто попадает в громкие скандалы и оскорбляет журналистов.



Именно он в годовщину Освенцима цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники кандидата в президенты Петра Порошенко. Впоследствии нардеп попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!". В частности, назвал его "нацистским", а введение его в ВСУ "маразмом".



Далее в скандалы он попадал уже как народный депутат. Дубинский не впервые ругается на журналистов. Ранее он поддержал своего коллегу по фракции Максима Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой". От себя Дубинский добавил – "дрожите бандерлоги". Кроме этого он оскорбил и журналистку 24 канала, посоветовав той "одевать голову, перед тем как идти на работу".