Дорогі авто, мільйони та коштовності: які "найбідніші" нардепи взяли компенсацію за житло

За перші місяці роботи Верховної Ради компенсацію за оренду житла встигли взяти одразу 120 депутатів. Деякі із них потребували взяти 20-40 тисяч гривень попри свої задекларовані мільйони та дорогі іномарки.

Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 мільйона гривень, пшие "Чесно".

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12 "найбідніших" нардепів

У деяких із депутатів, які звернулись по компенсацію (гроші на неї беруть з бюджету – тобто, з податків українців), у своїх деклараціях вказували великі суми, дорогі автомобілі та коштовності, провідомляє "Центр протидії корупції".

Відповідно до статті 35 закону "Про статус народного депутата України", нардепи отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від Києва.