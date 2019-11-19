Дорогі авто, мільйони та коштовності: які "найбідніші" нардепи взяли компенсацію за житло
За перші місяці роботи Верховної Ради компенсацію за оренду житла встигли взяти одразу 120 депутатів. Деякі із них потребували взяти 20-40 тисяч гривень попри свої задекларовані мільйони та дорогі іномарки.
Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 мільйона гривень, пшие "Чесно".
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12 "найбідніших" нардепів
У деяких із депутатів, які звернулись по компенсацію (гроші на неї беруть з бюджету – тобто, з податків українців), у своїх деклараціях вказували великі суми, дорогі автомобілі та коштовності, провідомляє "Центр протидії корупції".
Відповідно до статті 35 закону "Про статус народного депутата України", нардепи отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від Києва.
- Максим Бужанський, "Слуга народу". Позичив 350 тисяч доларів, його дружина декларує понад 300 тисяч доларів. Сам"слуга народу" носить годинник за півмільйона гривень та їздить на Lexus. Взяв 40950 гривень компенсації.
- Анатолій Урбанський, "За Майбутнє". Він живе у квартирі за 14 мільйонів гривень, має 4256 біткойнів, багато годинників, картин, ювелірних прикрас. Дружина Урбанського їздить на Bentley за 100 тисяч доларів, а цього року купила Land Rover за 230 тисяч доларів. Взяв 18200 гривень компенсації.
- Ігор Фріс, "Слуга народу". Нардпеп декларує понад 300 тисяч доларів готівкою, ювелірні прикраси, годинники. Попросив 21 тисячу гривень компенсації. Взяв 21450 гривень компенсації.
- Володимир Кальцев, "Опозиційна платформа – за життя". ЖИве в маєтку на 400 квадратів, має багато ювелірних прикрас, годинників, позичив майже 4 мільйони доларів. Взяв 19500 компенсації.
- Валерій Лунченко, позафракційний. Їздить на Audi Q7 за 50 тисяч доларів, має понад 4 мільйонів гривень готівки. Взяв 21450 компенсації.
- Дмитро Лубінець, "За Майбутнє". Їздить на Lexus, разом з дружиною володіє понад 2 мільйонами гривень готівки. Взяв 18000 компенсації.
- Олександр Куницький, "Слуга народу". Задекларував 200 тисяч доларів. Взяв 41600 компенсації.
- Микола Скорик, "Опозиційна платформа – за життя". Живе в будинку на 630 квадратів, декларує 5 годинників, десятки тисяч доларів. Взяв 41600 гривень компенсації.
- Ігор Колихаєв, "За Майбутнє". Має майже мільйон доларів у готівці. Взяв 41600 гривень компенсації.
- Тарас Батенко, "За Майбутнє". Минулого року дружина придбала Audi Q7 за 90 тисяч доларів. Взяв 41600 гривень компенсації.
- Ірина Констанкевич, "За Майбутнє". Має будинок під Луцьком на 240 квадратних метрів та Audi Q5. Взяла 41600 компенсації.
- Петро Юрчишин, За Майбутнє". Його дружина володіє кількома фірмами, сам нардеп декларує 150 тисяч доларів та 85 тисяч євро. Взяв 21450 компенсації.
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