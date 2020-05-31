Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко показала свої статки та майно в декларації за 2019 рік. Протягом року власних машин і будинку в Тимошенко так і не з'явилось. Зате чоловік встиг оновити автопарк і збільшити доходи.

Декларація Юлії Тимошенко оприлюднена в Єдиному державному реєстрі. Вона, як і раніше, звітує, що живе в орендованому будинку двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

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Скільки за рік заробила сім'я Тимошенко

Вона задекларувала за 2019 рік 1,15 мільйона гривень доходів , що на 28% більше, ніж у попередньому роцію.

, що на 28% більше, ніж у попередньому роцію. Водночас її чоловік Олександр задекларував 7,2 мільйона гривень доходів, що на 2,1% більше, ніж в 2018 році.

На банківських рахунках у Юлії Тимошенко є 729,544 тисяч гривень в Ощадбанку.

Чоловік зберігає 231,435 тисяч гривень в "Мегабанку", а також 20 тисяч євро, 116,803 тисяч чеських крон в RaiffeisenBank у Празі.

Юлія Тимошенко задекларувала 290 тисяч гривень готівкових коштів, а Олександр – 420,8 тисяч доларів, 175,890 тисяч євро і 540 тисяч гривень.

У 2019 році лідерка "Батьківщини" отримала право вимоги 5,5 мільйона доларів "компенсації за політичні переслідування в 2011 – 2014 роках". Однак ці гроші їй виплатять вже у 2020 році, а не в 2019, за який прозвітувала Тимошенко.

Оновлений автопарк чоловіка Тимошенко

Чоловік Тимошенко купив собі нові автівки. Він продав Mercedes-Benz 2017 року, виручивши за нього 2,24 мільйона гривень. Натомість в Олександра Тимошенка з'явився Land Cruiser 2018 року та Audi А8 2016 року. Задекларована вартість цих двох машин – понад 4 мільйона гривень.

У самої Тимошенко особистого транспорту так і не з'явилось.

Коштовності лідерки "Батьківщини"

Тимошенко задекларувала ювелірні вироби – сережки, персні, підвіски таких брендів як Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Її чоловік задекларував дві пари чоловічих годинників марок Vacheron Constantin і Corum.

Зверніть увагу! За 2018 рік Тимошенко задекларувала 899,8 тисяч гривень доходів, її чоловік – 7 мільйонів ​​гривень доходів і готівкою 199 тисяч євро, 420 тисяч доларів і 540 тисяч гривень.

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