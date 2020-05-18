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Мільйонні доходи Тимошенко від американської фірми: НАЗК взялося за перевірку

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Тимошенко отримала мільйони від фірми США: НАЗК перевірить
НАЗК перевірить мільйонні доходи Тимошенко / pravda.com.ua

У Національному агентстві України з питань запобігання корупції зацікавилися 148 мільйонами гривень, які Юлія Тимошенко отримала від американської юридичної компанії. Агентство перевірить декларування мільйонних доходів лідеркою "Батьківщини" та її соратником Сергієм Власенком.

Які доходи Юлії Тимошенко планують перевірити

Раніше Тимошенко подала документи щодо отримання доходів від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP, інформує пресслужба НАЗК.

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Вона отримала 148 мільйонів гривень, задекларувавши їх як компенсацію шкоди, завданої політичними репресіями 2011 – 2014 років, отриману у США на стадії досудового врегулювання,
– йдеться у повідомленні.

Чиї ще доходи перевірять

Також планують перевірити 142 мільйони гривень, які від Reid, Collins, Tsai LLP отримав соратник Тимошенко Сергій Власенко. Гроші йому перерахували чотирма платежами.

Важливо! Сама Тимошенко заявляла, що деталей компенсації не буде, адже існують юридичні обмеження щодо цієї справи, передбачені законодавством США.

Що відомо про позов Тимошенко

  • Раніше компанія Тимошенко виступила зі звинуваченнями щодо юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Компанія у 2012 році готувала звіт для української влади, у якому обґрунтовувала судовий вирок Тимошенко.
  • Разом з нардепом від "Батьківщини" Сергієм Власенком вона найняла юридичну фірму Reid Collins & Tsai для позову проти Skadden.
  • На початку травня 2020 року Тимошенко і Власенко внесли у декларації по 5,5 мільйонів доларів у гривневому еквіваленті, отриманих через Reid Collins & Tsai.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Сергій Власенко НАЗК Гроші Новини США Юлія Тимошенко - новини Новини політики
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