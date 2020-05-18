Миллионные доходы Тимошенко от американской фирмы: НАПК взялось за проверку

В Национальном агентстве Украины по вопросам предотвращения коррупции заинтересовались 148 миллионами гривен, которые Юлия Тимошенко получила от американской юридической компании. Агентство проверит декларирование миллионных доходов лидером "Батькивщины" и ее соратником Сергеем Власенко.

Какие доходы Юлии Тимошенко планируют проверить

Ранее Тимошенко подала документы на получение доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP, информирует пресс-служба НАПК.

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Она получила 148 миллионов гривен, задекларировав их как компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011 – 2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования,

– говорится в сообщении.

Чьи еще доходы проверят

Также планируют проверить 142 миллиона гривен, которые от Reid, Collins, Tsai LLP получил соратник Тимошенко Сергей Власенко. Деньги ему перечислили четырьмя платежами.

Важно! Сама Тимошенко заявляла, что деталей компенсации не будет, ведь существуют юридические ограничения по этому делу, предусмотренные законодательством США.

Что известно об иске Тимошенко