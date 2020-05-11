Тимошенко получила многомиллионную компенсацию от американской юридической фирмы: что известно

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко американская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 148 миллионов гривен компенсации.

Все из-за вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, который получен в США на стадии досудебного урегулирования. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

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Таким способом компания урегулировала с Юлией Тимошенко судебный иск, в котором экс-премьер-министр обвиняла юристов в содействии ее заключению.

Юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году готовила отчет для украинской власти, в котором обосновывала судебный приговор Тимошенко.

Что известно об обвинениях

В The New York Times сообщили, что компании Тимошенко выступила с обвинениями в конце 2018 года. Вместе с нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности иска против Skadden. В начале мая Тимошенко и Власенко отразили в декларациях, что получили по 5,5 миллионов долларов в гривневом эквиваленте через Reid Collins & Tsai.



Сергей Власенко / Фото batkivshchyna.lviv.ua

Против Skadden в США ведется уголовное расследование. Компанию обвиняют в том, что она скрывала свою деятельность и получила в 2012 году почти 5 миллионов долларов от окружения тогдашнего президента Виктора Януковича.