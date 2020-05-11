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Тимошенко отримала багатомільйонну компенсацію від американської юридичної фірми: що відомо

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Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко / x-true.info

Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко американська юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 148 мільйонів гривень компенсації.

Усе через шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання. Про це повідомило американське видання The New York Times.

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У такий спосіб компанія врегулювала з Юлією Тимошенко судовий позов, у якому експремʼєр-міністр звинувачувала юристів у сприянні її ув'язненню.

Юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom у 2012 році готувала звіт для української влади, у якому обґрунтовувала судовий вирок Тимошенко.

Що відомо про звинувачення

У The New York Times повідомили, що компанії Тимошенко виступила зі звинуваченнями в кінці 2018 року. Разом з нардепом від "Батьківщини" Сергієм Власенком найняли юридичну фірму Reid Collins & Tsai для вивчення можливості позову проти Skadden. На початку травня Тимошенко і Власенко відобразили в деклараціях, що отримали по 5,5 мільйонів доларів у гривневому еквіваленті через Reid Collins & Tsai.

Сергій Власенко
Сергій Власенко / Фото batkivshchyna.lviv.ua

Проти Skadden в США ведеться кримінальне розслідування. Компанію звинувачують у тому, що вона приховувала свою діяльність і отримала в 2012 році майже 5 мільйонів доларів від оточення тодішнього президента Віктора Януковича.

Автор: Марія Лелека
Теги: Новини політики ВО Батьківщина Новини США Юлія Тимошенко - новини Гроші Новини України
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