Як Тимошенко стала доларовою мільйонеркою: версії походження вражаючої компенсації

Політична сенсація – через 24 роки після початку своєї кар'єри Юлія Тимошенко стала легальною доларовою мільйонеркою.

Детальніше про те, як політикині вдалося отримати майже 150 мільйонів гривень – читайте в програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

До теми Від кого Тимошенко отримала майже 150 мільйонів компенсації: версії журналістки-розслідувачки

Юлія Тимошенко все життя намагалася подати себе як політика без грошей, що втратила весь бізнес через репресії. Тимошенко була змушена ховатися за спинами інших, оформлюючи майно чи то на тітку, чи то на доньку, заначку тримати в офшорах, а джерелом доходів називала ферму з вирощування перепелиних яєць свого офіційного чоловіка.

І лише зараз Тимошенко може нарешті не ховатися. У квітні 2020 року їй перевели на особистий рахунок 150 мільйонів гривень – це більше, ніж 5,5 мільйонів доларів. Все пояснюється дуже дивно: у реєстрі декларацій 24 квітня 2020 року з'явилося повідомлення про зміну матеріального становища Тимошенко.

Вона повідомила, що отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 гривень від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".



Тимошенко стала доларовою мільйонеркою / Скриншот з декларації Юлії Тимошенко

Про яку компенсацію йдеться і хто компенсував гроші Тимошенко, в публічних джерелах знайти інформацію не вдалося. У пошуковій системі Google на той момент не було жодних повідомлень у зв'язці слів Reid, Collins, Tsai LLP та "Україна" або прізвища "Тимошенко".

Дуже цікаво, що дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP у 2019 році декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко. Протягом двох днів також на суму понад 5 мільйонів доларів.



Сергій Власенко / Фото ЛІГА.net

У США в онлайн-режимі діє публічний реєстр судових записів, так званий PACER. Там згадуються позови і судові справи, які подані або розглядаються у федеральних окружних або апеляційних судах, а також судах з питань банкрутства.

Пошук в цьому реєстрі на прізвище "Тимошенко" не містить жодних свіжих згадок. Остання відкрита судова справа датована 2011 роком, а остання закрита – 2015 роком.

Власенко ці виплати взагалі ніяк не коментував, а сама Тимошенко лише написала на фейсбуці, що платіж їй здійснив "резидент США" та додала: "Інших подробиць не буде через законодавче регулювання в США юридичних обмежень по справі". Таким чином, Тимошенко пропонує повірити, що хтось заплатив їй понад 5 мільйонів доларів, а вона навіть не подавала позов проти цієї особи.

Тобто, якийсь "резидент США" настільки злякався Тимошенко, що добровільно розщедрився на 10 мільйонів доларів. Виходить, що Тимошенко обрала найзручнішу форму показати на рахунку гроші, які звалилися на неї як манна небесна.

Заплатив резидент США, називати його не можна, судових позовів проти нього теж не подавалося, щоб не залишати слідів у реєстрі. Дивно, правда? Як на мене, ця вся історія може мати не одне, а декілька пояснень.

Як Тимошенко могла отримати таку суму

Перша версія. Справді, в Америці живе хтось з найближчого оточення Януковича, хто навіть без позову захотів розплатитися з Тимошенко. Але я в це не вірю.

Друга версія. Це легалізація старих заробітків Тимошенко, які вона здійснила в часи Лазаренка.

Що відомо про Павла Лазаренка?Експрем'єр-міністр України з 1996 року по 1997 рік. Політика затримали в лютому 1999 році в аеропорту Нью-Йорка. У США він попросив про політичний притулок, але замість захисту американської держави отримав вирок про 8 років тюрми.



Лазаренка визнали винним у вимаганні та відмиванні грошей, отриманих від свого партнера Петра Кириченка. Загалом, тоді американці назбирали доказів, що Лазаренко отримав відкатів на суму понад 250 мільйонів доларів, і приблизно 100 мільйонів були заплачені Юлією Тимошенко.

Хоча лідерка "Батьківщини" завжди каже, що не залишилося грошей від компанії ЄЕСУ, насправді вона та тодішній прем”єр-міністр Павло Лазаренко непогано заробили. Згідно із зібраними слідством ФБР доказами, Тимошенко мала виплачувати Лазаренку половину своїх доходів у вигляді відкатів, і вона перевела йому щонайменше 100 мільйонів доларів.



Павло Лазаренко / Фото "Українська правда"

Ці перекази не були предметом судового розгляду в США, бо сама Тимошенко не захотіла співпрацювати зі слідством. Весь спосіб життя Тимошенко вказував на те, що в неї є заначка, і тепер за допомогою міфічної виплати за репресії вона може ними нарешті відкрито користуватися.

Третя версія. Тимошенко, справді, могла отримати гроші від резидента США як компенсацію. Але це швидше виглядає, як легалізація "договорняка" з елементами політичної корупції. Поясню, про що ідеться, і додам, що це також лише версія, яку ми змушені обговорювати, бо сама Тимошенко вирішила максимально засекретитися.

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Після того, як Тимошенко програла вибори, а Янукович став президентом, він вирішив провести аудит діяльності попередньої влади. До розслідування було залучено американську юридичну компанію Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Марк Макдугал, партнер цієї компанії, тоді стверджував, що ними зібрані докази щодо "відмивання грошей" урядом Юлії Тимошенко через офшорні банківські структури. Ці висновки аудиту лягли в основу кримінальних справ, які почала команда Януковича проти Тимошенко.

Найцікавіше, що клієнтом компанії Akin Gump Strauss Hauer & Feld з 2005 року є Рінат Ахметов. Тому, лише як припущення, але не можна виключати, що "резидент США", який виплатив гроші Тимошенко, міг бути пов'язаний з Ахметовим і Akin Gump Strauss Hauer & Feld.



Рінат Ахметов / Фото ЛІГА.net

Повторюся, це лише припущення, але схема могла бути така: Ахметов платить Тимошенко, а подають це як компенсацію за репресії в часи Януковича, в які були залучені багаторічні американські партнери Ахметова.

І всі задоволені: Тимошенко отримала гроші, Ахметов розплатився з нею, а американську компанію не згадують в пресі у негативному контексті та не відбивають їм клієнтуру. Ми могли б не оперувати здогадками, якби сама Тимошенко показала приклади прозорості. Але, навпаки, Тимошенко прагне, щоб усі якнайшвидше забули про цю історію, і вона могла вільно користуватися 5,5 мільйонами доларів незрозумілого походження.

Але суспільство продовжує вимагати відповіді. Адже мова йде про компенсацію за політичне переслідування, яку отримала лише Тимошенко, тоді як в часи Януковича гоніння зазнали десятки, якщо не сотні соратників Тимошенка.

Нагадаю, що тоді були арештовані колишній заступник голови "Нафтогазу" Ігор Діденко, колишній заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, колишній керівник митниці Анатолій Макаренко, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, колишній міністр екології Георгій Філіпчук. Та й нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков від арешту ховався в Італії.

Не кажучи правду, Тимошенко не лише знущається з людей, які зазнали страждань через роботу з нею в одній команді. Вона намагається пошити в дурні всю країну, щоб потім, через декілька років, знову прийти до виборців з проханням проголосувати за неї.

І тоді лише від нас, як суспільства, залежить, чи дамо ми себе вкотре ошукати.