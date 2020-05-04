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      Звідки гроші, Юля?

      -
      Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за політичні репресії
      Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за політичні репресії / LIGA.net

      Юлія Володимирівна більше не бідна, як церковна миша. І якщо б це був будь-який інший український політик, ми б могли думати про корупцію і відмивання грошей. Але тільки не Юлія Володимирівна. Вона поза підозрою.

      Где Тимошенко и где финансовые махинации? Где Тимошенко, а где отмывание денег? Наша Юля не такая. Она честная. И будет день, она скажет нам правду. Если сможет. Она бы и сейчас сказала, но явно ее сдерживает что-то. Вероятно, она просто не может сказать, не навредив Родине. Батькивщине. Она просто бережет нас. И мы можем только строить догадки…

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      Всем интересно, кто мог выплатить Тимошенко деньги, 148 млн гривенн, как компенсацию за политические репрессии. Репрессировала Тимошенко власть Януковича. Но Янукович в Ростове (Подмосковье, Сочи), а значит ему плевать на суд в США. И он бы точно не платил ей. Все прочие, даже украинские олигархи, как бы не причем к репрессиям.

      Кто же может быть причем?

      Украинские налогоплательщики. Это они выбрали Януковича, это они позволили заточить Юлию Владимировну в тюрьму. И, теоретически, они могли стать ответчиками, как источник власти в стране. Юлия Владимировна ведь любит это повторять.

      Мировое правительство. На то оно и мировое правительство, чтобы отвечать за все, что происходит в мире. И если Янукович репрессировал Юлию Владимировну, значит это они ему позволили. Логично, что надо было подать в Суд на них. И логично, что мировое правительство, которое скрывает, что оно существует, решило договорится и выплатить компенсацию. Им не жалко, еще напечатают. Это было бы самое логичное объяснение из уст Юлии Владимировны. По крайней мере, можно поверить, что она такое способна сказать. Но может быть вынуждена молчать, потому как это было условием досудебного урегулирования.

      Рептилоиды. Впрочем, это часть мирового правительства, поэтому можно смотреть на предыдущий пункт.

      Россия. Возможно, Юлия Владимировна подала в суд на Путина и Ко, обвиняя их в поддержке преступного режима Януковича и в том, что они плохо выполняли свою сторону соглашения, в рамках которого был подписан газовый контракт Тимошенко-Путина от 2009 года. Если кто-то верит, что выплатил Путин, то может поднять руку.

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      Так кто же? Кто?

      Исходя из риторики Юлии Владимировны, она идет Крестовым Походом против Сороса и мировой закулисы. А значит все эти жидомассоны могли стать предметом ее праведного гнева. Но что-то подсказывает, что выплатили все-таки украинские налогоплательщики. Хотя и версию с газовым контрактом не стоит сбрасывать со счетов. Впрочем, в этой версии все равно платят украинские налогоплательщики.

      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Публікації Податки Юлія Тимошенко - новини
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