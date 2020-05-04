Откуда деньги, Юля?

Юлия Владимировна больше не бедна, как церковная крыса. И если бы это был любой другой украинский политик, мы бы могли думать о коррупции и отмывании денег. Но только не Юлия Владимировна. Она вне подозрений.

Где Тимошенко и где финансовые махинации? Где Тимошенко, а где отмывание денег? Наша Юля не такая. Она честная. И будет день, она скажет нам правду. Если сможет. Она бы и сейчас сказала, но явно ее сдерживает что-то. Вероятно, она просто не может сказать, не навредив Родине. Батькивщине. Она просто бережет нас. И мы можем только строить догадки…

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Всем интересно, кто мог выплатить Тимошенко деньги, 148 млн гривенн, как компенсацию за политические репрессии. Репрессировала Тимошенко власть Януковича. Но Янукович в Ростове (Подмосковье, Сочи), а значит ему плевать на суд в США. И он бы точно не платил ей. Все прочие, даже украинские олигархи, как бы не причем к репрессиям.

Кто же может быть причем?