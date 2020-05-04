Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за політичні репресії

Юлія Тимошенко внесла зміни до своєї декларації, у яку внесла понад 148 мільйонів гривень. Зазначено, що вона отримала компенсацію шкоди, за репресії 2011-2014 років.

Компенсація отримана в США на стадії досудового врегулювання, а гроші перерахували 24 квітня 2020 року. Зміни у декларації Тимошенко опубліковані на сайті НАЗК.

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Як джерело грошей вказана юридична компанія з Техасу Reid, Collins, Tsai LLP. Дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP в минулому році декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко, пише екснардеп Сергій Лещенко.

Юлія Тимошенко стала офіційним доларовим мільйонером. Ставши легальним мільйонером таким цікавим способом, Юлія Тимошенко нарешті зможе офіційно декларувати на себе майно і займатися благодійністю від власного імені,

– пише Лещенко.

Так, 18 липня 2019 року він вказав отримання доходу в розмірі майже 57 мільйонів, а 19 липня отримання доходів у розмірі понад 57 мільйонів і майже 19 мільйонів. У кожному випадку Власенко видом доходу вказав "іноземний дохід".