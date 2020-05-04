Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации за политические репрессии

Юлия Тимошенко внесла изменения в своей декларации, в которую внесла более 148 миллионов гривен. Указано, что она получила компенсацию, за репрессии 2011-2014 годов.

Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования, а деньги перечислили 24 апреля 2020 года. Изменения в декларации Тимошенко опубликованы на сайте НАПК.

Ранее Тимошенко в очередной раз расписалась в приверженности олигархам, на этот раз – Коломойскому

Как источник денег указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP. Доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко, пишет экс-нардеп Сергей Лещенко.

Юлия Тимошенко стала официальным долларовым миллионером. Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени,

– пишет Лещенко.

Так, 18 июля 2019 года он указал получения дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал "иностранный доход".