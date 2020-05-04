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      Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации за политические репрессии

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      Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации
      Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации / Фото 24 канала

      Юлия Тимошенко внесла изменения в своей декларации, в которую внесла более 148 миллионов гривен. Указано, что она получила компенсацию, за репрессии 2011-2014 годов.

      Компенсация получена в США на стадии досудебного урегулирования, а деньги перечислили 24 апреля 2020 года. Изменения в декларации Тимошенко опубликованы на сайте НАПК.

      Ранее Тимошенко в очередной раз расписалась в приверженности олигархам, на этот раз – Коломойскому

      Как источник денег указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP. Доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко, пишет экс-нардеп Сергей Лещенко.

      Юлия Тимошенко стала официальным долларовым миллионером. Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени,
      – пишет Лещенко.

      Так, 18 июля 2019 года он указал получения дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал "иностранный доход".

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Решение суда Деньги НАПК Юлия Тимошенко - новости
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