Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала свое состояние и имущество в декларации за 2019 год. В течение года собственные машины и дома у Тимошенко так и не появились. Зато муж успел обновить автопарк и увеличить доходы.

Декларация Юлии Тимошенко обнародована в Едином государственном реестре. Она, как и раньше, отчитывается, что живет в арендованном доме двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

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Сколько за год заработала семья Тимошенко

Она задекларировала за 2019 год 1,15 миллиона гривен доходов , что на 28% больше, чем в предыдущем году.

, что на 28% больше, чем в предыдущем году. В то же время ее муж Александр задекларировал 7,2 миллиона гривен доходов, что на 2,1% больше, чем в 2018 году.

На банковских счетах у Юлии Тимошенко есть 729,544 тысяч гривен в Сбербанке.

Муж сберегает 231,435 тысяч гривен в "Мегабанке", а также 20 тысяч евро, 116,803 тысяч чешских крон в RaiffeisenBank в Праге.

Юлия Тимошенко задекларировала 290 тысяч гривен наличных средств, а Александр – 420 800 долларов, 175,890 тысяч евро и 540 тысяч гривен.

В 2019 году лидер "Батькивщины" получила право требования 5,5 миллиона долларов "компенсации за политические преследования в 2011 – 2014 годах". Однако эти деньги ей выплатят уже в 2020 году, а не в 2019 году, за который отчиталась Тимошенко.

Обновленный автопарк мужа Тимошенко

Муж Тимошенко купил себе новые машины. Он продал Mercedes-Benz 2017 года, выручив за него 2,24 миллиона гривен. Зато у Александра Тимошенко появился Land Cruiser 2018 и Audi А8 2016 года. Задекларированная стоимость этих двух машин – более 4 миллионов гривен.

У самой Тимошенко личный транспорт так и не появился.

Драгоценности лидера "Батькивщины"

Тимошенко задекларировала ювелирные изделия – серьги, кольца, подвески таких брендов как Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Ее муж задекларировал две пары мужских часов марок Vacheron Constantin и Corum.

Обратите внимание! По 2018 Тимошенко задекларировала 899 800 гривен доходов, ее муж – 7 миллионов гривен доходов и наличными 199 тысяч евро, 420 тысяч долларов и 540 тысяч гривен.

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