Без дома, но с обновленным автопарком: Тимошенко показала свои доходы
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала свое состояние и имущество в декларации за 2019 год. В течение года собственные машины и дома у Тимошенко так и не появились. Зато муж успел обновить автопарк и увеличить доходы.
Декларация Юлии Тимошенко обнародована в Едином государственном реестре. Она, как и раньше, отчитывается, что живет в арендованном доме двоюродной сестры Татьяны Шараповой.
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Сколько за год заработала семья Тимошенко
- Она задекларировала за 2019 год 1,15 миллиона гривен доходов, что на 28% больше, чем в предыдущем году.
- В то же время ее муж Александр задекларировал 7,2 миллиона гривен доходов, что на 2,1% больше, чем в 2018 году.
- На банковских счетах у Юлии Тимошенко есть 729,544 тысяч гривен в Сбербанке.
- Муж сберегает 231,435 тысяч гривен в "Мегабанке", а также 20 тысяч евро, 116,803 тысяч чешских крон в RaiffeisenBank в Праге.
- Юлия Тимошенко задекларировала 290 тысяч гривен наличных средств, а Александр – 420 800 долларов, 175,890 тысяч евро и 540 тысяч гривен.
- В 2019 году лидер "Батькивщины" получила право требования 5,5 миллиона долларов "компенсации за политические преследования в 2011 – 2014 годах". Однако эти деньги ей выплатят уже в 2020 году, а не в 2019 году, за который отчиталась Тимошенко.
Обновленный автопарк мужа Тимошенко
Муж Тимошенко купил себе новые машины. Он продал Mercedes-Benz 2017 года, выручив за него 2,24 миллиона гривен. Зато у Александра Тимошенко появился Land Cruiser 2018 и Audi А8 2016 года. Задекларированная стоимость этих двух машин – более 4 миллионов гривен.
У самой Тимошенко личный транспорт так и не появился.
Драгоценности лидера "Батькивщины"
- Тимошенко задекларировала ювелирные изделия – серьги, кольца, подвески таких брендов как Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.
- Ее муж задекларировал две пары мужских часов марок Vacheron Constantin и Corum.
Обратите внимание! По 2018 Тимошенко задекларировала 899 800 гривен доходов, ее муж – 7 миллионов гривен доходов и наличными 199 тысяч евро, 420 тысяч долларов и 540 тысяч гривен.
Почему НАПК взялось проверять компенсацию Тимошенко
- Ранее компания Тимошенко выступила с обвинениями в юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom. Компания в 2012 году готовила отчет для украинской власти, в котором обосновывала судебный приговор Тимошенко.
- Вместе с нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко она наняла юридическую фирму Reid Collins&Tsai для иска против Skadden.
- Тимошенко и Власенко внесли в декларации по 5,5 миллионов долларов в гривневом эквиваленте, полученных через Reid Collins&Tsai.
- НАПК решило проверить эти 148 миллионов гривен, которые Юлия Тимошенко получила от американской юридической компании.
- Сама Тимошенко говорит, что деталей компенсации не будет, ведь существуют юридические ограничения по этому делу, предусмотренные законодательством США.