Согласно данных электронных деклараций, 25 народных депутатов являются миллионерами. Большинство из них представляет пропрезидентскую фракцию "Слуга народа". И что интересно, некоторые депутаты-миллионеры арендуют жилье за бюджетные средства.

Декларации народных избранников, получающих бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера, проанализировал Комитет избирателей Украины. Соответствующая информация появилась на их сайте.

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Как вычисляли депутатов-миллионеров в Раде

Представители общественного объединения подчеркивают, что в целом в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. И 25 из них, согласно данным деклараций, являются миллионерами.

То есть, они имеют в собственности денежных активов на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средствах, а также деньгах, размещенных на банковских счетах. Но это без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчете были переведены в гривневый эквивалент.

В общем, депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 миллиона гривен.

Первая пятерка самых богатых

"Слуга народа"

Александр Трухин

Артем Кунаев

Степан Чернявский

"За будущее"

Анатолий Урбанский

"Батькивщина"

Олег Мейдич

25 депутатов-миллионеров в Раде: кто они и сколько задекларировали

Александр Трухин – 21,7 миллиона гривен.

– 21,7 миллиона гривен. Анатолий Урбанский – 19,7 миллиона гривен.

– 19,7 миллиона гривен. Артем Кунаев – 9,9 миллиона гривен.

– 9,9 миллиона гривен. Олег Мейдич – 9,8 миллиона гривен.

– 9,8 миллиона гривен. Степан Чернявский – 9,6 миллиона гривен.

– 9,6 миллиона гривен. Павел Якименко – 9,4 миллиона гривен.

– 9,4 миллиона гривен. Александр Салийчук – 8,6 миллиона гривен.

– 8,6 миллиона гривен. Евгений Петруняк – 7 миллиона гривен.

– 7 миллиона гривен. Алексей Ковалев – 6,9 миллиона гривен.

– 6,9 миллиона гривен. Федор Вениславский – 6,8 миллиона гривен.

– 6,8 миллиона гривен. Богдан Торохтий – 6,4 миллиона гривен.

– 6,4 миллиона гривен. Андрей Костин – 4, 8 миллиона гривен.

– 4, 8 миллиона гривен. Александр Аликсийчук – 4,3 миллиона гривен.

– 4,3 миллиона гривен. Геннадий Касай – 4,1 миллиона гривен.

– 4,1 миллиона гривен. Александр Горобец – 2,9 миллиона гривен.

– 2,9 миллиона гривен. Анна Личман – 2,6 миллиона гривен.

– 2,6 миллиона гривен. Артем Черноморов – 2,5 миллиона гривен.

– 2,5 миллиона гривен. Максим Зуев – 2 миллиона гривен.

– 2 миллиона гривен. Эдуард Прощук – 1,9 миллиона гривен.

– 1,9 миллиона гривен. Дмитрий Налетов – 1,6 миллиона гривен.

– 1,6 миллиона гривен. Елена Копанчук – 1,2 миллиона гривен.

Кроме того, если принять во внимание денежные активы жены и заемные средства, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье, можно добавить еще одного "слугу народа" – Максима Бужанского.

В его декларации, в частности, указано:

332 тысяч долларов средств, одолженных третьим лицам,

218 тысяч долларов наличности находится в собственности жены.

Еще трех депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье, в КИУ не указали.

Как выяснили журналисты 24 канала, говорится о:

Валерии Лунченко (группа "Доверие") – по основному месту работы заработал почти 483 тысячи гриивень, а от отчуждения движимого имущества – почти 1,3 миллиона гривен, в то же время его жена от занятия предпринимательской деятельностью менее 4,1 миллиона гривен.

(группа "Доверие") – по основному месту работы заработал почти 483 тысячи гриивень, а от отчуждения движимого имущества – почти 1,3 миллиона гривен, в то же время его жена от занятия предпринимательской деятельностью менее 4,1 миллиона гривен. Геннадие Вацаке ("За будущее) – его жена от предпринимательской деятельности получила почти 722 тысячи гривен, а его сын (также предприниматель) – 518 тысяч гривен, однако сам нардеп сумерно заработал почти 800 тысяч гривен.

Что говорят о вышеуказанных цифрах в комитете избирателей

Председатель объединения Алексей Кошель подчеркивает, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств.

Он добавляет, что на аренду жилья депутатов было потрачено:

в апреле – 1,2 миллиона гривен (в среднем по 20 тысяч гривен для депутата), правда в этом месяце общие цифры расходов уменьшились из-за ситуации с коронавирусом,

в марте – 2,3 миллиона гривен (получили компенсацию 107 парламентариев.

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Что известно о компенсации за проживание нардепов?

По закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии получают компенсацию за наем квартиры. Условия – они не являются обеспеченными жильем в столице или имеют собственный дом на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

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