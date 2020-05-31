Пятый президент Украины, а теперь депутат Петр Порошенко подал электронную декларацию о доходах за 2019 год. В ней указаны элитная недвижимость, ювелирные изделия и деньги, которые есть в его активе.

Декларація Петра Порошенка опублікована на офіційному сайті НАЗК.

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Нерухомість

На Петра Порошенка офіційно зареєстрований будинок в Козині поблизу Києва на 1331,7 метра квадратних. Його він оцінив у 30 мільйонів гривень. Там же, в Козині, три земельні ділянки на 33196, 1200 та 7511 метрів квадратних. Загальна їх вартість – 5,5 мільйона гривень.

Ще три земельні ділянки йому належать у Києві – на 1000, 6315 та 5169 метрів квадратних. Їх вартість складає 40,5 мільйона гривень.

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У столиці є і дві квартири у його власності – на 134,06 та 82,15 метра квадратних. А також квартира у Вінниці площею в 68,20 метра квадратних.

Дружині Марині Порошенко належить – квартира у Києві (80,66 метра квадратних), будинок (343.6 метрів квадратних) та земельна ділянка (1875 метрів квадратних) у Петропавлівську, а також гараж у Києві.

Порошенко вказав в декларації й комплекс бази відпочинку "Лебідь" у Лимані на Одещині. Офіційно він йому не належить, але він ним користується.

Автомобілі

Офіційно у власності Петра Порошенка лише Mercedes-Benz Vito. Це мікроавтобус. Та користується він Mercedes-Benz S 500L 4Matic та Mercedes-Benz S600L. Обидві автівки належать ПП "Європейська солідарність".

У Марини Порошенко – Jaguar XF 2008 року випуску.

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Компанії у власності

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, у 2019 році скоротилося до 28. Серед них чимало телерадіокомпаній. Є й компанії, які зареєстровані в офшорних країнах – на Кіпрі (Ri-System Limited) та Британський Віргінських островах (Prime Asset Partners Limited).

Також варто відзначити і компанії, що свого часу працювали в Криму, але зараз зареєстровані у Києві – Севастопольський морський завод, "Севморрос", "Севморверф" та автотранспортне підприємство "Севмортранс".

Є в нього своя частка і в "Міжнародному інвестиційному банку". Варто додати, що там Порошенко має рахунок. Адже у 2019 році лише процентів з цього банку йому нарахували на 15,87 мільйона гривень.

Доходи

772 961 396 – саме таке сума доходів значиться у Петра Порошенка в декларації. Найбільша її частина – 606,3 мільйона гривень – це дивіденди. Як заявили у пресслужбі Петра Порошенка в коментарі "Інтерфакс-Україна", вони не виплачувалися з 2014 року. Відтак накопичена за довгий час сума була перерахована лише в кінці 2018 – початку 2019 з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

Ще 33 мільйони гривень Порошенко отримав за продаж акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Варто відзначити, що 6,185 мільйона гривень було отримано від компанії BBC. Це відшкодування моральної шкоди від BBC. З них 4,4 мільйона гривень – як компенсація за юридичну допомогу компанії Atkins Thomson Limited.

Витрати

Переважна частина витрат Порошенко за 2019 рік – понад 584 мільйонів гривень – його внесок в передвиборний фонд.

В цілому у 2019 році Порошенко самостійно або через податкових агентів сплатив 187 мільйонів гривень податків і військового збору.

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