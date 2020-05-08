Имения олигархов: где живет Ринат Ахметов и кто его соседи

Есть в Украине люди, которые живут богато при любой власти – это олигархи. Ринат Ахметов один из них. Роскошные виллы и элитные апартаменты самого богатого человека страны становятся предметом обсуждения в обществе.

На початку 2020 року стало відомо, що український мільярдер Рінат Ахметов придбав на Французькій Рив’єрі найдорожчий у світі історичний маєток Villa Les Cedres вартістю 200 млн євро. Про це писали на сайті 24 каналу.

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Маєток площею 1672,2 кв. м на ділянці площею 14 га побудували у 1830 році. Колись там жив король Бельгії Леопольд II.

Інтер’єр маєтку розкішний: вітальня, французькі антикварні люстри, безліч картин у стилі XIX століття, 14 спалень, величезні каміни з дерева та мармуру.

Ахметов купив особняк Villa Les Cedres/ Фото The Sun

Продавцем виступила компанія Campari group. Це стало останнім поповненням його портфоліо нерухомості, яке включало також квартиру за 137 мільйонів фунтів стерлінгів в комплексі One Hyde Park в Лондоні.

Найелітніший житловий комплекс Лондона One Hyde Park / фото: Deutsche Welle

Щоправда після рішення суду про замороження активів Ріната Ахметова через справу Укртелекому, виявилось, що ці апартаменти вже не належать українському олігарху, повідомлялось на Deutsche Welle.

І це вже не вперше, Ахметову доводиться втрачати нерухомість (хоча невідомо чи втратив він її де-факто). Олігарх залишив свій маєток в Макеєвці. У травні 2014 року його захопили представники ДНР.

Донецький маєток Ріната Ахметова / фото: Еспресо

А в анекосованому Криму окупанти продали комплекс "Дача Якова Жуковського "Новий Кучук-Кой", який раніше належав олігарху Рінату Ахметову.

Кримський маєток Ахметова / скриншот з відео Крим.Реалії

Але жити найбагатшому українському олігарху буде де. Якщо набридне блакитний берег Франції, Ахметов може пожити під Києвом, де вже давно йде будівництво ще одного маєтку площею понад 12 тисяч кв.м.

На цій території розташовані кілька будинків, штучні озера, гаражі, альтанки, 20 га лісу. Про це повідомляли журналісти Bihus.info, а також колишній нардеп Ігор Луценко.

За словами Ігоря Луценка, маєток розкинувся на території близько 25 гектарів. Десь поруч розміщена антена, яка глушить радіосигнали. Тож для зйомок використали не звичайний дрон, а такий, який використовує фронтова аеророзвідка.

Видання НВ пише, що цей маєток оцінено в 30 мільйонів доларів.

Сусіди Ахметова

У містечку Сен-Жан-Кап-Ферра, де розташована французька вілла Ріната Ахметова, є маєток російського олігарха Михайла Прохорова, а також українських "колег" Сергія Льовочкіна та Дмитра Фірташа.

За словами Сергія Лещенка, будинки Фірташа та Льовочкіна розташовані на відстані пішої доступності від Villa Les Cedres, яку купив Ахметов.

Відомо, що у віллі Фірташа, за легендою, раніше жив письменник Сомерсет Моем.

Будівлю вартістю 49 мільйонів євро оформлено на компанію LM Holdings.

За парканом маєтку Фірташа — вілла давнього партнера мільйонера, а в минулому соратника експрезидента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна.

Віллу вдалося ідентифікувати завдяки фотографіям його доньки Олени, які вона постила в Instagram ще у 2014 році. Зазначимо: попри вимоги закону, Льовочкін не задекларував цей маєток.

За попередніми розрахунками, нерухомість коштує близько 40 млн євро.

Пінчук на Сардинії

Український мільярдер й зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук у 2008 році купив собі чотири вілли на Смарагдовому березі в Сардинії, що розташовані в районі Порто-Черво, Ромаццино та Капріччолі, пишуть на the page.

1. Триповерхова вілла Luci del mare з 15 кімнатами, басейном та іншими об'єктами.

2. Вілла Samanna. У ній — 21 кімната і сад площею 5800 квадратних метрів.

3-4 — вілли La Torre та La Deseada — трохи менші за розмірами. Двоповерхова La Torre має п’ять кімнат, її загальна площа 110 кв. м.

Вілла Пінчука / фото: style.thepage.ua

Водночас вілла La Deseada вважається маленьким скарбом узбережжя — вона розташована найближче за інші до моря і пляжу.

Аваков купив італійську віллу з 26 кімнатами

2017 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков придбав віллу на узбережжі Середземного моря в Італії через фірму Ferdico.

Вілла Авакова / скриншот з Google Maps

У будівлі площею 566 метрів у маєтку, розташованому в муніципалітеті Сан-Феліче-Чірчео, налічується 26 кімнат на першому-другому поверхах та у підвалі. Згідно з фото, на території вілли є басейн.

Приблизна вартість нерухомості, яку придбав український міністр, становить близько 774 тис євро.