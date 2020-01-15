Роскошное имение Ахметова в Крыму продали "Газпрому"

В аннексированном Крыму оккупанты продали комплекс "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой", который ранее принадлежал олигарху Ринату Ахметову.

По информации издания "Крым.Реалии", комплекс возле Ялты выкупило ООО "Эколого-туристический центр в Парковом", которое принадлежит "Газпрому".

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Факт сделки изданию "Интерфакс" подтвердил продавец – распорядительная дирекция имущества подконтрольного России "правительства" аннексированного Крыма. Известно, что цена роскошного имения составляет 1,975 миллиарда рублей.

В компании System Capital Management, владельцем которой является Ахметов, объяснили, что после аннексии полуострова потеряли контроль над всеми активами в Крыму. Однако хотят отстаивать свои имущественные права в международных судах.

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9,629 миллиарда долларов – доход Рината Ахметова / Инфографика 24 канала