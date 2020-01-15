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      Роскошное имение Ахметова в Крыму продали "Газпрому"

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      Дом Ахметова в Крыму / Крим.Реалії

      В аннексированном Крыму оккупанты продали комплекс "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой", который ранее принадлежал олигарху Ринату Ахметову.

      По информации издания "Крым.Реалии", комплекс возле Ялты выкупило ООО "Эколого-туристический центр в Парковом", которое принадлежит "Газпрому".

      К слову: Ахметов и его связи с Кремлем: появились тайные разговоры помощников Путина

      Факт сделки изданию "Интерфакс" подтвердил продавец – распорядительная дирекция имущества подконтрольного России "правительства" аннексированного Крыма. Известно, что цена роскошного имения составляет 1,975 миллиарда рублей.

      В компании System Capital Management, владельцем которой является Ахметов, объяснили, что после аннексии полуострова потеряли контроль над всеми активами в Крыму. Однако хотят отстаивать свои имущественные права в международных судах.

      Что надо знать о Ринате Ахметове – читайте в проекте "Миллиардеры Украины" на сайте 24 канала

      рінат ахметов
      9,629 миллиарда долларов – доход Рината Ахметова / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Ринат Ахметов Газпром
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