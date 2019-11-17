Ахметов і його зв'язки з Кремлем: з'явилися таємні розмови помічників Путіна

Міжнародна слідча група, яка розслідує катастрофу малайзійського боїнга у небі над Донбасом опублікувала аудіозапис важливої телефонної розмови. Це розмова між помічником Путіна Владиславом Сурковим та одним з лідерів терористів Олександром Бородаєм.

Розмова відбулася на початку липня 2014 року, саме тоді, коли війна на Донбасі була вже у самому розпалі. У цей час точитимуться бої за Слов'янськ та Горлівку, будуть зіткнення у Краматорську.

Цікаво! Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса

Ця телефонна розмова вкотре підтвердила, що сепаратисти отримували гроші, зброю і техніку з Росії. А також, що про кожен свій крок вони звітували Москві й там же отримували вказівки для подальших дій. Принаймні, помічник Путіна Сурков детально інструктує Бородая, як проводити пропаганду серед населення окупованих міст Донбасу, за якими напрямками здійснювати наступ на українські сили. І як створювати окупаційні адміністрації.

У цьому немає чогось особливо нового, ми все це і так добре знали. Просто отримуємо зайве підтвердження того, що війну в Україні почала і веде Росія. Новим в цій історії є інший фрагмент телефонної розмови. Сурков розповідає Бородаю, як він зустрічався у Москві з таким собі Ринатом. З розмови швидко стає зрозумілим, що йдеться про донецького олігарха Рината Ахметова.

Дивіться відео розмови Суркова та Бородая:

Отже, три години Ринат чекав помічника Путіна в одному з московських ресторанів. До того ж, попри тривале і принизливе для олігарха очікування, він так наполегливо домагався цієї зустрічі із Сурковим. А далі найцікавіше, помічник Путіна розповідає про інші контакти Рината у Москві.

Дивіться відео: помічник Путіна розповідає про інші контакти Ахметова

Отже, донецький олігарх зустрічався в Москві зі своїм колишнім патроном, який його схиляв перейти на бік сепаратистів. Хто ж цей патрон? Можна, звісно подумати, що це Віктор Янукович, який формально мав вищий статус за Ахметова, ще коли був президентом. Але це тільки на перший погляд.

Бо, насправді, у тандемі Ахметов – Янукович перший, хоч був і менш публічним, проте мав куди більший вплив за Януковича і на "Партію регіонів" і на політику в Україні. Не даремно Ахметов весь час президентства Януковича очолював рейтинги найбільш впливових людей в країні.



Мільярдери в Україні / Інфографіка 24 каналу

Але припустимо, якщо цей таємничий патрон – не Янукович, то хто тоді міг бути покровителем Ахметова в Москві, про якого говорить Сурков? Хтось з російських спецслужб? Чи хтось із друзів Путіна? Цілком можливо і перше, і друге. Адже Ахметов крім десятків підприємств в Україні, має також бізнес в Росії. А там важко вести бізнес без узгодження з Кремлем.

Ахметов контролює кілька вугледобувних підприємств в Ростовській області. І йому всі ці роки цілком успішно вдавалося видобувати вугілля зі своїх ростовських шахт і вивозити його в Україну. А вже завдяки сприянню президента Порошенка продавати це вугілля під виглядом південноафриканського за скандальною формулою "Роттердам+".

Що відомо про формулу "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Діяти почала у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну – через війну на Донбасі. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно, у свою чергу, потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки.

Про те, чому формулу називають скандальною – читайте тут.

Можливо, саме завдяки цьому загадковому московському патрону, росіяни досі не внесли Ахметова у свій санкцій список, хоча туди потрапило багато інших українських політиків та підприємств. Відтак, поки українські солдати віддавали життя за звільнення Донбасу, Ахметов користувався особливою прихильністю і росіян і бойовиків, оскільки останні навіть охороняли його підприємства на окупованих територіях. І напевне, зовсім не безкоштовно.

Дивіться відео: що про це говорять Сурков та Бородай

Власне, і про теплі стосунки між Ахметовим та сепаратистам ми також знали раніше, ну, а тепер це підтвердили Сурков та Бородай. Бо одного разу Ахметов вже показав свої теплі почуття до сепаратистів, ставши на їхній бік. Пам'ятаєте фрагмент розмови цього олігарха із бойовиками, у квітні 2014 року, коли вони захопили Донецьку обладміністрацію? Тоді Ахметов особисто був готовий перешкоджати звільненню будівлі від сепаратистів вінницьким спецназом.

Зверніть увагу! Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап

Хто знає, якби Ахметов тоді не захищав сепаратистів, можливо, у Донецьку все скінчилось би так само, як і у Харкові – звільнення обладміністрації від терористів, а потім спокійне і мирне життя, без всяких фейкових сепаратистських республік. Цього ми вже не дізнаємося. А от про що ми точно можемо дізнатися, так це про нові факти співпраці донецького олігарха з бойовиками та їхніми покровителями у Кремлі. Хоча, не виключено, що у них може виявитись, один спільний покровитель.