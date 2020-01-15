Розкішний маєток Ахметова в Криму продали "Газпрому"

В анекосованому Криму окупанти продали комплекс "Дача Якова Жуковського "Новий Кучук-Кой", який раніше належав олігарху Рінату Ахметову.

За інформацією видання "Крим.Реалії", комплекс біля Ялти викупило ТОВ "Еколого-туристичний центр в Парковому", яке належить "Газпрому".

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Факт угоди виданню "Інтерфакс" підтвердив продавець – розпорядча дирекція майна підконтрольного Росії "уряду" анексованого Криму. Відомо, що ціна розкішного маєтку становить 1,975 мільярда рублів.

У компанії System Capital Management, власником якої є Ахметов, пояснили, що після анексії півострова втратили контроль над усіма активами в Криму. Однак хочуть відстоювати свої майнові права в міжнародних судах.

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9,629 мільярда доларів – дохід Ріната Ахметова / Інфографіка 24 каналу