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      Розкішний маєток Ахметова в Криму продали "Газпрому"

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      Маєток Ахметова в Криму / Крим.Реалії

      В анекосованому Криму окупанти продали комплекс "Дача Якова Жуковського "Новий Кучук-Кой", який раніше належав олігарху Рінату Ахметову.

      За інформацією видання "Крим.Реалії", комплекс біля Ялти викупило ТОВ "Еколого-туристичний центр в Парковому", яке належить "Газпрому".

      До слова: Ахметов і його зв'язки з Кремлем: з'явилися таємні розмови помічників Путіна

      Факт угоди виданню "Інтерфакс" підтвердив продавець – розпорядча дирекція майна підконтрольного Росії "уряду" анексованого Криму. Відомо, що ціна розкішного маєтку становить 1,975 мільярда рублів. 

      У компанії System Capital Management, власником якої є Ахметов, пояснили, що після анексії півострова втратили контроль над усіма активами в Криму. Однак хочуть відстоювати свої майнові права в міжнародних судах.

      Що треба знати про Ріната Ахметова – читайте у проєкті "Мільярдери України" на сайті 24 каналу

      рінат ахметов
      9,629 мільярда доларів – дохід Ріната Ахметова / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Рінат Ахметов Анексія Криму Новини Криму Новини нерухомості Новини нерухомості України Газпром
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