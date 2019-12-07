Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
Рінат Ахметов вже не перший рік зберігає статус найбагатшої людини України. Однак зараз його статки дещо зменшилися, у порівнянні з 2018 роком. Розповідаємо, що відомо про українського мільярдера, з чого він починав свій бізнес та якими активами володіє зараз.
24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас з найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ).
- Рінат Ахметов – $9,629 млрд;
- Віктор Пінчук – $2,310 млрд;
- Вадим Новинський – $1,767 млрд;
- Ігор Коломойський – $1,480 млрд;
- Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;
- Петро Порошенко – $1,253 млрд.
Розпочинаємо з лідера рейтингу, Ріната Ахметова.
Статки: 9,63 млрд доларів
Основний актив: СКМ
Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -21%
Дитинство і юність
Народився Рінат Ахметов 21 вересня 1966 року в шахтарському селищі Жовтневе, розташованому в межах Донецька. Його батьки – корінні татари, шахтар Леонід (помер у 1991 році) і продавчиня Някія (зараз – голова наглядової ради СКМ). Має старшого брата Ігоря.
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Дитинство мільярдера було скромним, сім’я жила в старому будинку, а батьки важко працювали. Він закінчив донецьку школу № 63. Вчителі згадують Ріната, як розумного, але "хуліганистого" учня. Він серйозно займався боксом, а також грав у регбі.
Подальша біографія Ахметова – суперечлива та містить чимало "білих плям". За інформацією одних джерел, він у 2001 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "маркетинг" (кваліфікація - "економіст"). За іншими ж даними, вищої освіти Ахметов не має.
Як і де почав бізнес
Як і більшість українських багатіїв, Ахметов ніколи чітко не пояснював, коли і як заробив стартовий капітал і перший мільйон. В нечисленних інтерв'ю він запевняє: розбагатів, пішовши на низку підприємницьких ризиків в перші роки після розпаду СРСР.
За інформацією ЗМІ, одразу після закінчення університету Ахметов працював експедитором в донецькому магазині, директором якого був колишній президент ФК "Шахтар" Ахать Брагін. На початку 90-х років підприємець став членом установчих зборів компанії АРС, яка займалася, зокрема, видобутком вугілля і виробництвом коксу.
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Як говорить сам Ахметов, стартовий капітал він заробив взагалі випадково – на початку 90-х купили бізнес, з яким "не знали, що робити". А після інфляції продали його набагато дорожче.
За ще однією з версій, заробити стартовий капітал Ахметову допоміг вищезгаданий Ахать Брагін, з яким вони отримували пристойні суми, виграючи в карти.
Ахметов з сім'єю / Фото: uiamp
Уже спираючись на свій перший капітал, у 1995 році Ахметов заснував Донецький міський банк і став наймолодшим банкіром України. За кілька років банк розвинувся до серйозних масштабів і став номінальним утримувачем акцій донецьких підприємств, діяльність яких була пов'язана з промисловістю. У 2011 році його об’єднали з банком ПУМБ.
У 1995 році президента ФК "Шахтар" Брагіна убили на стадіоні. Після цього його місце посів Рінат Ахметов, взявшись за розвитку футбольного клубу.
У 2000 році Ахметов заснував власну імперію під назвою "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), у 2009 став її єдиним акціонером. Наразі компанія є одним із найбільших платників податків в Україні.
Одружений, має двох синів Даміра (1988 р.н.) та Алміра (1997 р.н.). Діти навчаються та проживають у Великій Британії.
Скандали, пов’язані з Ахметовим
За інформацією ЗМІ, у квітні 2014 року люди Ахметова були серед тих, хто керував сепаратистами, які захопили Донецьку й Луганську ОДА та низку інших будівель у цих містах. Крім того, ватажок сепаратистів Ігор Гіркін заявляв, що мільярдер контролює батальйон "Восток" (бойовики "ДНР").
У 2015 році Ахметова, як свідка, допитали у справі про фінансування тероризму на Донбасі. Він сам зазначив, що, на його думку, до нього більше питань з цього приводу немає.
Пізніше того ж року з’явилася інформація, що Ахметов їздив на окуповану "ДНР" територію: відвідав школу, в якій учився, і пообіцяв профінансувати ремонт одного із районів Донецька. Прес-служба мільярдера ці дані спростувала. Журналіст та військовий Дмитро Тимчук, який загинув у червні 2019 року, тоді заявив: на Донбасі цілі райони залишаються під контролем Ахметова.
Ахметов є президентом ФК "Шахтар" / Фото: Getty Images
Низка українських та закордонних видань неодноразово говорили про ймовірне "кримінальне минуле" Ахметова. Так, йому закидали незаконний бізнес з торгівлі одягом, відмивання грошей та злочинну діяльність, пов’язану з незаконною купівлею нерухомості. Дехто вважає його причетним до вбивства Брагіна. Однак жодних юридичних доказів зв'язків Ріната Ахметова з кримінальним світом не було оприлюднено.
Основні джерела доходів сьогодні
Сьогодні до ПрАТ СКМ, власником якої є Рінат Ахметов (100% акцій), входять понад 500 компаній і підприємств, що працюють в ГМК, ПЕК, телекомунікації, фінансовому секторі, медіа-бізнесі, транспорті, сільському господарстві тощо. Компанія була заснована у 2000 році в Донецьку та наразі налічує понад 200 тисячам працівників.
Ключові бізнеси СКМ:
- Гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг"
- Энергетична компанія ДТЕК
- Банк ПУМБ
- Страхові компанії АСКА та АСКА-Життя
- Телекомунікаційна компанія "Укртелеком"
- Телекомунікаційна група VEGA
- Медіа Група "Україна"
- Інвестиційна компанія "UMG Investments"
- ЕСТА Холдинг (нерухомість)
- "Портінвест "(транспортний бізнес)
- "Лемтранс" (транспортний бізнес)
- "Паралель" (торгівля нафтопродуктами)
- "Харвіст Холдинг" (сільське господарство).
Незважаючи на таку кількість активів, статки найбагатшого українця зменшуються. Причиною цього є здешевлення сталі у Європі. Там зупиняються цілі метзаводи, а країни Перської затоки – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, починають захисне розслідування щодо імпорту сталі.
Це значно відбилося на фінансових показниках металургійної компанії Ахметова "Метінвест" – лише у першому півріччі міжнародні продажі компанії знизилися на 7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Ахметов залишається найбагатшим українцем / Фото: Rinat Akhmetov Foundation
У ДТЕК, енергетичному підрозділі Ахметова, ситуація також не найкраща. Прибуток компанії за півріччя знизився на 38,2%, що там пов'язують зі зміцненням нацвалюти. Крім того, спостерігається і зниження виробничих показників. Так, видобуток енергетичного вугілля у першому півріччі скоротився на 0,9%, а електроенергії – на 0,6%, ніж за аналогічний період 2018-го року.
Що стосується коксохімічних активів, тут ситуація, навпаки, покращилася. За даними ЗМІ, за останні кілька років афілійовані з "Метінвест" структури придбали у російського холдингу "Evraz" два підприємства в Кам'янському – "Південькокс" і "Дніпровський коксохімічний завод". Однак офіційно у звітності холдингу вказані лише частки в обох компаніях.
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Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету / Інфографіка 24 каналу