Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова

Рінат Ахметов вже не перший рік зберігає статус найбагатшої людини України. Однак зараз його статки дещо зменшилися, у порівнянні з 2018 роком. Розповідаємо, що відомо про українського мільярдера, з чого він починав свій бізнес та якими активами володіє зараз.

24 канал підготував серію текстів, аби ближче познайомити вас з найбагатшими людьми України (за версією журналу НВ).

Рінат Ахметов – $9,629 млрд;

Віктор Пінчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинський – $1,767 млрд;

Ігор Коломойський – $1,480 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;

Петро Порошенко – $1,253 млрд.

Розпочинаємо з лідера рейтингу, Ріната Ахметова.

Статки: 9,63 млрд доларів

Основний актив: СКМ

Динаміка у порівнянні з 2018 роком: -21%

Дитинство і юність

Народився Рінат Ахметов 21 вересня 1966 року в шахтарському селищі Жовтневе, розташованому в межах Донецька. Його батьки – корінні татари, шахтар Леонід (помер у 1991 році) і продавчиня Някія (зараз – голова наглядової ради СКМ). Має старшого брата Ігоря.

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Дитинство мільярдера було скромним, сім’я жила в старому будинку, а батьки важко працювали. Він закінчив донецьку школу № 63. Вчителі згадують Ріната, як розумного, але "хуліганистого" учня. Він серйозно займався боксом, а також грав у регбі.

Подальша біографія Ахметова – суперечлива та містить чимало "білих плям". За інформацією одних джерел, він у 2001 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "маркетинг" (кваліфікація - "економіст"). За іншими ж даними, вищої освіти Ахметов не має.

Як і де почав бізнес

Як і більшість українських багатіїв, Ахметов ніколи чітко не пояснював, коли і як заробив стартовий капітал і перший мільйон. В нечисленних інтерв'ю він запевняє: розбагатів, пішовши на низку підприємницьких ризиків в перші роки після розпаду СРСР.

За інформацією ЗМІ, одразу після закінчення університету Ахметов працював експедитором в донецькому магазині, директором якого був колишній президент ФК "Шахтар" Ахать Брагін. На початку 90-х років підприємець став членом установчих зборів компанії АРС, яка займалася, зокрема, видобутком вугілля і виробництвом коксу.

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Як говорить сам Ахметов, стартовий капітал він заробив взагалі випадково – на початку 90-х купили бізнес, з яким "не знали, що робити". А після інфляції продали його набагато дорожче.

За ще однією з версій, заробити стартовий капітал Ахметову допоміг вищезгаданий Ахать Брагін, з яким вони отримували пристойні суми, виграючи в карти.



Ахметов з сім'єю / Фото: uiamp

Уже спираючись на свій перший капітал, у 1995 році Ахметов заснував Донецький міський банк і став наймолодшим банкіром України. За кілька років банк розвинувся до серйозних масштабів і став номінальним утримувачем акцій донецьких підприємств, діяльність яких була пов'язана з промисловістю. У 2011 році його об’єднали з банком ПУМБ.

У 1995 році президента ФК "Шахтар" Брагіна убили на стадіоні. Після цього його місце посів Рінат Ахметов, взявшись за розвитку футбольного клубу.

У 2000 році Ахметов заснував власну імперію під назвою "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), у 2009 став її єдиним акціонером. Наразі компанія є одним із найбільших платників податків в Україні.

Одружений, має двох синів Даміра (1988 р.н.) та Алміра (1997 р.н.). Діти навчаються та проживають у Великій Британії.

Скандали, пов’язані з Ахметовим

За інформацією ЗМІ, у квітні 2014 року люди Ахметова були серед тих, хто керував сепаратистами, які захопили Донецьку й Луганську ОДА та низку інших будівель у цих містах. Крім того, ватажок сепаратистів Ігор Гіркін заявляв, що мільярдер контролює батальйон "Восток" (бойовики "ДНР").

У 2015 році Ахметова, як свідка, допитали у справі про фінансування тероризму на Донбасі. Він сам зазначив, що, на його думку, до нього більше питань з цього приводу немає.

Пізніше того ж року з’явилася інформація, що Ахметов їздив на окуповану "ДНР" територію: відвідав школу, в якій учився, і пообіцяв профінансувати ремонт одного із районів Донецька. Прес-служба мільярдера ці дані спростувала. Журналіст та військовий Дмитро Тимчук, який загинув у червні 2019 року, тоді заявив: на Донбасі цілі райони залишаються під контролем Ахметова.



Ахметов є президентом ФК "Шахтар" / Фото: Getty Images

Низка українських та закордонних видань неодноразово говорили про ймовірне "кримінальне минуле" Ахметова. Так, йому закидали незаконний бізнес з торгівлі одягом, відмивання грошей та злочинну діяльність, пов’язану з незаконною купівлею нерухомості. Дехто вважає його причетним до вбивства Брагіна. Однак жодних юридичних доказів зв'язків Ріната Ахметова з кримінальним світом не було оприлюднено.

Основні джерела доходів сьогодні

Сьогодні до ПрАТ СКМ, власником якої є Рінат Ахметов (100% акцій), входять понад 500 компаній і підприємств, що працюють в ГМК, ПЕК, телекомунікації, фінансовому секторі, медіа-бізнесі, транспорті, сільському господарстві тощо. Компанія була заснована у 2000 році в Донецьку та наразі налічує понад 200 тисячам працівників.

Ключові бізнеси СКМ:

Гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг"

Энергетична компанія ДТЕК

Банк ПУМБ

Страхові компанії АСКА та АСКА-Життя

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком"

Телекомунікаційна група VEGA

Медіа Група "Україна"

Інвестиційна компанія "UMG Investments"

ЕСТА Холдинг (нерухомість)

"Портінвест "(транспортний бізнес)

"Лемтранс" (транспортний бізнес)

"Паралель" (торгівля нафтопродуктами)

"Харвіст Холдинг" (сільське господарство).

Незважаючи на таку кількість активів, статки найбагатшого українця зменшуються. Причиною цього є здешевлення сталі у Європі. Там зупиняються цілі метзаводи, а країни Перської затоки – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, починають захисне розслідування щодо імпорту сталі.

Це значно відбилося на фінансових показниках металургійної компанії Ахметова "Метінвест" – лише у першому півріччі міжнародні продажі компанії знизилися на 7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Ахметов залишається найбагатшим українцем / Фото: Rinat Akhmetov Foundation

У ДТЕК, енергетичному підрозділі Ахметова, ситуація також не найкраща. Прибуток компанії за півріччя знизився на 38,2%, що там пов'язують зі зміцненням нацвалюти. Крім того, спостерігається і зниження виробничих показників. Так, видобуток енергетичного вугілля у першому півріччі скоротився на 0,9%, а електроенергії – на 0,6%, ніж за аналогічний період 2018-го року.

Що стосується коксохімічних активів, тут ситуація, навпаки, покращилася. За даними ЗМІ, за останні кілька років афілійовані з "Метінвест" структури придбали у російського холдингу "Evraz" два підприємства в Кам'янському – "Південькокс" і "Дніпровський коксохімічний завод". Однак офіційно у звітності холдингу вказані лише частки в обох компаніях.

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Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету / Інфографіка 24 каналу