Ахметов розвиває туристичний бізнес у Криму – розслідування

Український олігарх, як і раніше, зберігає контроль над туристичним бізнесом в Криму в обхід санкцій ЄС

Найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу. Про це стало відомо під час спільного розслідування Настоящего Времени і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер". Масштабне розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів".

Санаторій "Ай-Даніль" контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча (який належить Ахметову). Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які знаходяться під персональними санкціями ЄС (наприклад, з "дочками" російської "Транснафти", яка з 2014 року знаходиться під санкціями ЄС і США), говориться в розслідуванні.

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Сам санаторій зареєстрували в російському реєстрі через лондонську компанію в жовтні 2014 року – через кілька місяців після введення санкцій.

Резиденція "Новий Кучук-Кой" після анексії стала належати тільки зареєстрованій ТОВ "Старвіста Крим" – її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов. Через те, що власники побудували на території резиденції басейн і будинок, що заборонено через статус земель, які охороняються, російська адміністрація в Криму завела на компанію справу.

Структура бізнесу Ріната Ахметова у анексованому Криму/ Інфографика: Настоящее Время

Також Ахметов, як і раніше, контролює другий за розміром після "Артека" дитячий табір "Берег", виявили журналісти. ТОВ "ДОТ" Берег зареєструвалося в російському реєстрі в 2015 році, а належить через кілька кіпрських і українську компанію також Ахметову.

З 2016 року ТОВ "Дол Берег" уклало п'ять держконтрактів з підконтрольними Росії структурами – Міністерством освіти Криму та Управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів - майже 120 мільйонів російських рублів, тобто $1,8 млн. за нинішнім курсом.

Кіпрська влада на запит Настоящего Времени про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися в компанії безпосередньо. У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має відношення до цих об'єктів, тому що їх "націоналізувала Росія". Але інформація у документах це не підтверджує. У дитячому таборі "Берег" Настоящему Времени підтвердили, що Ахметов не переставав зберігати контроль над компанією і ніякої "тимчасової адміністрації" в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.