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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Працюють в обхід санкцій у Криму: виявлено слід Lufthansa та інших компаній

      202 Читать новость на русском
      Пейзаж Криму / GettyImages

      Санкції ЄС напряму забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму, але компанії знаходять можливість продовжувати свою діяльність.

      У анексованому Криму працюють десятки, якщо не сотні міжнародних компаній, незважаючи на сакції, які прямо забороняють будь-яку комерційну, туристичну та торговельну діяльність на анексованому Росією півострові. Зокрема, відомо про компанію, пов'язану з німецьким авіаперевізником Lufthansa ("Люфтганза") та престижне сертифікаційне бюро Bureau Veritas ("Бюро Верітас") .

      Про це йдеться у спільному розслідуванні Настоящего Времени та антикорупційного проекту "Муніципальный сканер".  Масштабне розслідування, яке проводилося майже два роки, отримало назву "Кримський архів"

      Читайте: Виробник вина Villa Krim і коньяку Жан-Жак працює в Криму попри санкції

      Як Lufthansa допомагає годувати пасажирів "Аерофлоту" у Криму 

      Після анексії півострова у 2014 році кейтерінгова компанія "Аеромар" відкрила в Севастополі свою філію. Окремої юридичної особи філія не має, запис про неї з'явився в реєстрі ЄДРЮО (Єдиний Державний Реєстр Юридичних Осіб) 26 червня 2014 року на сторінці АТ "Аеромар". 3 липня в компанії повідомили, що філія обслужила перший рейс спеціального льотного загону авіакомпанії "Росія". Контрольним пакетом акцій "Аеромара" 51% володіє "Аерофлот".

      Решта 49% через дочірні британські та німецькі фірми належать німецькому авіаперевізнику Deutsche Lufthansa AG. Філія "Аеромара" в Сімферополі також фігурує на офіційному сайті держзакупівель в Російській Федерації. У серпні 2015 го приміщення, яке орендує філія в Сімферополі, відремонтували по держконтракту на суму $38 тисяч.

      Структура "Люфтганзи", до якої входить і російська компанія "Аеромар" з сімферопольским філіалом  / Інфографіка: Настоящее время

      Санкції ЄС безпосередньо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму. Офіційно встановити, чи вважається діяльність компанії, пов'язаної з Lufthansa, порушенням санкцій, може Європейський суд. І скарга повинна надійти від органів, відповідальних за санкційний контроль у конкретній країні ЄС, тобто в Німеччині. "Настоящее Время" відправило запит до відповідного департаменту Міністерства фінансів Німеччини ще на початку квітня 2018-го, але відповіді до моменту публікації так і не отримало.

      У головному офісі німецької Lufthansa Group, отримавши запит "Настоящее Время" пообіцяли, що підготують відповідь максимально швидко, але через два тижні прислали відмову: "На жаль, ми не можемо прокоментувати ваш запит. Дякуємо за ваше розуміння",  написала в електронному листі Керстін Синтія Лау, директор з міжнародних комунікацій LSGgroup. Відповісти на офіційний запит "Настоящее Время" з середини березня обіцяють і в самому "Аеромарі", але до сьогоднішнього дня відповідь не була отримана. 

      Сертифікати з анексованого Криму

      Друга частина присвячена французькому агентству Bureau Veritas. Як з'ясували журналісти, міжнародна компанія Bureau Veritas з оборотом майже $5 млрд після анексії Криму, як і "Аеромар", створила філію у Севастополі. На відміну від "Аеромару", акціонерне товариство "Бюро Верітас Русь" створило там і юридичну особу. Ця організація спеціалізується на експертизі, сертифікації та аудиті в різноманітних сферах, включаючи транспорт, енергетику і нафтовидобуток. Діяльність і сприяння в цих сферах у Криму заборонена санкціями ЄС, прийнятими в липні 2014 року. Офіційно, "Бюро Верітас" працює в Росії ще з 1994 року, в Україні - з 1997 року. Кримський підрозділ легко знаходиться у кримських довідниках, але відсутній на російській та українській версіях сайту. 

      Структура компанії "Бюро Верітас" / Інфографіка: Настоящее время

      Стало також відомо, що підприємство АТ "Бюро Верітас Русь" після анексії брало участь в російських держзакупівлях: У 2015-му, 2016-му і 2018-му роках компанія уклала контракти на загальну суму у $318 тисяч з АТ "Роснефтефлот" "дочкою" "Роснефти", яка з 2014 року знаходиться під персональними санкціями ЄС.
       
      У російському і французькому представництвах Bureau Veritas підтвердили, що в Севастополі дійсно існує їх філія. За їхніми словами, там зареєстровані тільки два співробітника і свою діяльність вони ведуть виключно поза межами півострова. Питання про держконтракти з санкційною компанією в обох представництвах проігнорували. "Співробітники та їх сім'ї проживають в Криму, і ми забезпечуємо їм можливість працювати. Вони не повинні страждати від політичних рішень", сказав директор російського представництва Михайло Фролов.
       
      "Настоящее время" відправило запит в спецкомітет з санкцій Міністерства фінансів Франції. Редакція просила відповісти на питання, чи не порушує компанія Bureau Veritas санкційне законодавство. Чиновники дали коротку відповідь: "Будьте впевнені, що ми дуже ретельно стежимо за дотриманням усіх санкційних режимів ЄС".

      Понад півтора року телеканал "Настоящее Время" і антикорупційний проект "Муніципальний сканер" досліджували бізнес у анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських, українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму. Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 по результатам так званого "референдуму", проведеного в присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

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      Автор: Анатолій Максимов
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