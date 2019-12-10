Работают в обход санкций в Крыму: обнаружен след Lufthansa и других компаний

Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма, но компании находят возможность продолжать свою деятельность.

В аннексированном Крыму работают десятки, если не сотни международных компаний, несмотря на санкции, которые прямо запрещают любую коммерческую, туристическую и торговую деятельность на аннексированном Россией полуострове. В частности, известно о компании, связанной с немецким авиаперевозчиком Lufthansa ("Люфтганза"), и престижном сертификационном бюро Bureau Veritas (Бюро Веритас).

Об этом говорится в совместном расследовании Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое проводилось почти два года, получило название "Крымский архив".

Читайте: Производитель вина Villa Krim и коньяка Жан-Жак работает в Крыму, несмотря на санкции

Как Lufthansa помогает кормить пассажиров "Аэрофлота" в Крыму

После аннексии полуострова в 2014 году кейтеринговая компания "Аэромар" открыла в Севастополе свой филиал. Отдельного юридического лица филиал не имеет, запись о нем появилась в реестре ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) 26 июня 2014 года на странице АО "Аэромар". 3 июля в компании сообщили, что филиал обслужил первый рейс специального летного отряда авиакомпании "Россия". Контрольным пакетом акций "Аэромара" – 51% – владеет "Аэрофлот".

Остальные 49% через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG. Филиал "Аэромара" в Симферополе также фигурирует на официальном сайте госзакупок в Российской Федерации. В августе 2015-го помещение, которое арендует филиал в Симферополе, отремонтировали по госконтракту на сумму $38 тысяч.

Структура "Люфтганзы", в которую входит и российская компания "Аэромар" с симферопольским филиалом / инфографика: Настоящее время

Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд. Но жалоба должна поступить от органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС, то есть в Германии. "Настоящее Время" отправило запрос в соответствующий департамент Министерства финансов Германии еще в начале апреля 2018-го, но ответа к моменту публикации так и не получило.

В главном офисе немецкой Lufthansa Group, получив запрос "Настоящего Времени" пообещали, что подготовят ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ: "К сожалению, мы не можем прокомментировать ваш запрос. Спасибо за ваше понимание", – написала в электронном письме Керстин Синтия Лау, директор по международным коммуникациям LSGgroup. Ответить на официальный запрос "Настоящего Времени" с середины марта обещают и в самом "Аэромаре", но до сегодняшнего дня ответ не был получен.

Сертификаты из аннексированного Крыма

Вторая часть посвящена французскому агентству Bureau Veritas. Как выяснили журналисты, международная компания Bureau Veritas с оборотом почти $5 млрд после аннексии Крыма, как и "Аэромар", создала филиал в Севастополе. В отличие от "Аэромара", акционерное общество "Бюро Веритас Русь" создало там и юридическое лицо. Эта организация специализируется на экспертизе, сертификации и аудите в различных сферах, включая транспорт, энергетику и нефтедобычу. Деятельность и содействие в этих сферах в Крыму запрещена санкциями ЕС, принятыми в июле 2014 года. Официально, "Бюро Веритас" работает в России еще с 1994 года, в Украине – с 1997 года. Крымское подразделение легко находится в крымских справочниках, но отсутствует на русской и украинской версиях сайта.

Структура компании "Бюро Веритас" / Инфографика: Настоящее время

Стало также известно, что предприятие АО "Бюро Веритас Русь" после аннексии принимало участие в российских госзакупках: в 2015-м, 2016-м и 2018-м годах компания заключила контракты на общую сумму в $318 тысяч с АО "Роснефтефлот" – "дочкой" "Роснефти", которая с 2014 года находится под персональными санкциями ЕС. В российском и французском представительствах Bureau Veritas подтвердили, что в Севастополе действительно существует их филиал. По их словам, там зарегистрированы только два сотрудника, и свою деятельность они ведут исключительно за пределами полуострова. Вопрос о госконтракте с санкционной компанией в обоих представительствах проигнорировали. "Сотрудники и их семьи проживают в Крыму, и мы обеспечиваем им возможность работать. Они не должны страдать от политических решений", – сказал директор российского представительства Михаил Фролов. "Настоящее время" отправило запрос в спецкомитет по санкциям Министерства финансов Франции. Редакция просила ответить на вопрос, не нарушает ли компания Bureau Veritas санкционное законодательство. Чиновники дали короткий ответ: "Будьте уверены, что мы очень тщательно следим за соблюдением всех санкционных режимов ЕС".

Больше полутора года телеканал "Настоящее Время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" исследовали бизнес в аннексированном Крыму. Журналисты обнаружили более сотни европейских, американских, российских, украинских компаний, которые нарушаюь международные санкции в отношении Крыма.



Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого "референдума", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".