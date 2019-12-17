Ахметов развивает туристический бизнес в Крыму – расследование

Украинский олигарх по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в Крыму в обход санкций ЕС

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в аннексированном Крыме в обход санкций Евросоюза. Об этом стало известно во время совместного расследования Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив".

Санаторий "Ай-Даниль" контролирует бывший менеджер мариупольского завода им. Ильича (который принадлежит Ахметову). Это предприятие сферы отдыха регулярно заключает государственные контракты с компаниями, которые находятся под персональными санкциями ЕС (например, с "дочками" российской "Транснефти", которая с 2014 года находится под санкциями ЕС и США), говорится в расследовании.

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Сам санаторий зарегистрировали в российском реестре через лондонскую компанию в октябре 2014 года – через несколько месяцев после введения санкций.

Резиденция "Новый Кучук-Кой" после аннексии стала принадлежать только зарегистрированной ООО "Старвиста Крым" – ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов. Из-за того, что владельцы построили на территории резиденции бассейн и дом, что запрещено из-за статуса охраняемых земель, российская администрация в Крыму завела на компанию дело.

Структура бизнеса Рината Ахметова в аннексированном Крыму / инфографика: Настоящее Время​

Также Ахметов по-прежнему контролирует второй по размеру после "Артека" детский лагерь "Берег", обнаружили журналисты. ООО "ДОЛ" Берег зарегистрировалось в российском реестре в 2015 году, а принадлежит через несколько кипрских и украинскую компанию также Ахметову.

С 2016 года ООО "Дол Берег" заключил пять госконтрактов с подконтрольными России структурами – Министерством образования Крыма и Управлением молодежи Симферополя. Общая сумма контрактов – почти 120 миллионов российских рублей, то есть $1,8 млн. по нынешнему курсу.

Кипрские власти на запрос Настоящего Времени о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую. В холдинге Ахметова SCM настаивают, что бизнесмен не имеет отношения к этим объектам, потому что их "национализировала Россия". Но информация в документах это не подтверждает. В детском лагере "Берег" Настоящему Времени подтвердили, что Ахметов не переставал сохранять контроль над компанией и никакой "временной администрации" в эту бизнес-структуру российские власти аннексированного Крыма не назначали.