Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
Ринат Ахметов уже не первый год сохраняет статус самого богатого человека Украины. Однако сейчас его состояние несколько уменьшились, по сравнению с 2018 годом. Рассказываем, что известно об украинском миллиардере, с чего он начинал свой бизнес и какими активами владеет сейчас.
24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины (по версии журнала НВ).
- Ринат Ахметов – $9,629 млрд;
- Виктор Пинчук – $2,310 млрд;
- Вадим Новинский – $1,767 млрд;
- Игорь Коломойский – $1,480 млрд;
- Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;
- Петр Порошенко – $1,253 млрд.
Начинаем с лидера рейтинга, Рината Ахметова.
Состояние: 9,63 млрд долларов
Основной актив: СКМ
Динамика по сравнению с 2018 годом: -21%
Детство и юность
Родился Ринат Ахметов 21 сентября 1966 года в шахтерском поселке Октябрьское, расположенном в пределах Донецка. Его родители – коренные татары, шахтер Леонид (умер в 1991 году) и продавец Някия (сейчас – председатель наблюдательного совета СКМ). Имеет старшего брата Игоря.
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Детство миллиардера было скромным, семья жила в старом доме, а родители тяжело работали. Он окончил донецкую школу № 63. Учителя вспоминают Рината, как умного, но "хулиганистого" ученика. Он серьезно занимался боксом, а также играл в регби.
Дальнейшая биография Ахметова – противоречивая и содержит немало "белых пятен". По информации одних источников, он в 2001 году окончил Донецкий национальный университет по специальности "маркетинг" (квалификация – "экономист"). По другим же данным, высшего образования Ахметов не имеет.
Как и где начал бизнес
Как и большинство украинских богачей, Ахметов никогда четко не объяснял, когда и как заработал стартовый капитал и первый миллион. В немногочисленных интервью он уверяет: разбогател, пойдя на ряд предпринимательских рисков в первые годы после распада СССР.
По информации СМИ, сразу после окончания университета Ахметов работал экспедитором в донецком магазине, директором которого был бывший президент ФК "Шахтер" Ахать Брагин. В начале 90-х годов предприниматель стал членом учредительного собрания компании АРС, которая занималась, в частности, добычей угля и производством кокса.
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Как говорит сам Ахметов, стартовый капитал он заработал вообще случайно – в начале 90-х купили бизнес, с которым "не знали, что делать". А после инфляции продали его намного дороже.
По еще одной из версий, заработать стартовый капитал Ахметову помог вышеупомянутый Ахать Брагин, с которым они получали приличные суммы, выигрывая в карты.
Ахметов с семьей / Фото: uiamp
Уже опираясь на свой первый капитал в 1995 году Ахметов основал Донецкий городской банк и стал самым молодым банкиром Украины. За несколько лет банк развился до серьезных масштабов и стал номинальным держателем акций донецких предприятий, деятельность которых была связана с промышленностью. В 2011 году его объединили с банком ПУМБ.
В 1995 году президента ФК "Шахтер" Брагина убили на стадионе. После этого его место занял Ринат Ахметов, взявшись за развитие футбольного клуба.
В 2000 году Ахметов основал собственную империю под названием "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), в 2009 году стал ее единственным акционером. Сейчас компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
Женат, имеет двух сыновей Дамира (1988 г.р.) и Алмира (1997 г.р.). Дети учатся и проживают в Великобритании.
Скандалы, связанные с Ахметовым
По информации СМИ, в апреля 2014 года люди Ахметова были среди тех, кто руководил сепаратистами, которые захватили Донецкую и Луганскую ОГА и ряд других зданий в этих городах. Кроме того, главарь сепаратистов Игорь Гиркин заявлял, что миллиардер контролирует батальон "Восток" (боевики "ДНР").
В 2015 году Ахметова, в качестве свидетеля допросили по делу о финансировании терроризма на Донбассе. Он сам отметил, что, по его мнению, к нему больше вопросов по этому поводу нет.
Позже в том же году появилась информация, что Ахметов ездил на оккупированную "ДНР" территорию: посетил школу, в которой учился, и пообещал профинансировать ремонт одного из районов Донецка. Пресс-служба миллиардера эти данные опровергла. Журналист и военный Дмитрий Тимчук, который погиб в июне 2019 года, тогда заявил: на Донбассе целые районы остаются под контролем Ахметова.
Ахметов является президентом ФК "Шахтер" / Фото: Getty Images
Ряд украинских и зарубежных изданий неоднократно говорили о возможном "уголовном прошлом" Ахметова. Да, его обвиняли в незаконном бизнесе по торговле одеждой, отмывании денег и преступной деятельности, связанной с незаконной покупкой недвижимости. Некоторые считают его причастным к убийству Брагина. Однако никаких юридических доказательств связей Рината Ахметова с криминальным миром не было обнародовано.
Основные источники доходов сегодня
Сегодня в ЧАО СКМ, владельцем которого является Ринат Ахметов (100% акций), входят более 500 компаний и предприятий, работающих в ГМК, ТЭК, телекоммуникациях, финансовом секторе, медиа-бизнесе, транспорте, сельском хозяйстве и тому подобное. Компания была основана в 2000 году в Донецке и в настоящее время насчитывает более 200 тысячам работников.
Ключевые бизнесы СКМ:
- Горно-металлургическая группа "Метинвест Холдинг"
- Энергетическая компания ДТЭК
- Банк ПУМБ
- Страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь
- Телекоммуникационная компания "Укртелеком"
- Телекоммуникационная группа VEGA
- Медиа Группа "Украина"
- Инвестиционная компания "UMG Investments"
- ЭСТА Холдинг (недвижимость)
- "Портинвест" (транспортный бизнес)
- "Лемтранс" (транспортный бизнес)
- "Параллель" (торговля нефтепродуктами)
- "Харвист Холдинг" (сельское хозяйство).
Несмотря на такое количество активов, состояние самого богатого украинца уменьшается. Причиной этого является удешевление стали в Европе. Там останавливаются целые метзаводы, а страны Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия начинают защитное расследование в отношении импорта стали.
Это значительно отразилось на финансовых показателях металлургической компании Ахметова "Метинвест" – только в первом полугодии международные продажи компании снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ахметов остается самым богатым украинцем / Фото: Rinat Akhmetov Foundation
В ДТЭК, энергетическом подразделении Ахметова, ситуация также оставляет желать лучшего. Прибыль компании за полугодие снизилась на 38,2%, что там связывают с укреплением нацвалюты. Кроме того, наблюдается и снижение производственных показателей. Да, добыча энергетического угля в первом полугодии сократилась на 0,9%, а электроэнергии – на 0,6%, чем за аналогичный период 2018 года.
Что касается коксохимических активов, здесь ситуация, наоборот, улучшилась. По данным СМИ, за последние несколько лет аффилированные с "Метинвест" структуры приобрели у российского холдинга "Evraz" два предприятия в Каменском – "Южкокс" и "Днепровский коксохимический завод". Однако официально в отчетности холдинга указаны только доли в обеих компаниях.
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Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета / Инфографика 24 канала