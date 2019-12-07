Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове

Ринат Ахметов уже не первый год сохраняет статус самого богатого человека Украины. Однако сейчас его состояние несколько уменьшились, по сравнению с 2018 годом. Рассказываем, что известно об украинском миллиардере, с чего он начинал свой бизнес и какими активами владеет сейчас.

24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины (по версии журнала НВ).

Ринат Ахметов – $9,629 млрд;

Виктор Пинчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинский – $1,767 млрд;

Игорь Коломойский – $1,480 млрд;

Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;

Петр Порошенко – $1,253 млрд.

Начинаем с лидера рейтинга, Рината Ахметова.

Состояние: 9,63 млрд долларов

Основной актив: СКМ

Динамика по сравнению с 2018 годом: -21%

Детство и юность

Родился Ринат Ахметов 21 сентября 1966 года в шахтерском поселке Октябрьское, расположенном в пределах Донецка. Его родители – коренные татары, шахтер Леонид (умер в 1991 году) и продавец Някия (сейчас – председатель наблюдательного совета СКМ). Имеет старшего брата Игоря.

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Детство миллиардера было скромным, семья жила в старом доме, а родители тяжело работали. Он окончил донецкую школу № 63. Учителя вспоминают Рината, как умного, но "хулиганистого" ученика. Он серьезно занимался боксом, а также играл в регби.

Дальнейшая биография Ахметова – противоречивая и содержит немало "белых пятен". По информации одних источников, он в 2001 году окончил Донецкий национальный университет по специальности "маркетинг" (квалификация – "экономист"). По другим же данным, высшего образования Ахметов не имеет.

Как и где начал бизнес

Как и большинство украинских богачей, Ахметов никогда четко не объяснял, когда и как заработал стартовый капитал и первый миллион. В немногочисленных интервью он уверяет: разбогател, пойдя на ряд предпринимательских рисков в первые годы после распада СССР.

По информации СМИ, сразу после окончания университета Ахметов работал экспедитором в донецком магазине, директором которого был бывший президент ФК "Шахтер" Ахать Брагин. В начале 90-х годов предприниматель стал членом учредительного собрания компании АРС, которая занималась, в частности, добычей угля и производством кокса.

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Как говорит сам Ахметов, стартовый капитал он заработал вообще случайно – в начале 90-х купили бизнес, с которым "не знали, что делать". А после инфляции продали его намного дороже.

По еще одной из версий, заработать стартовый капитал Ахметову помог вышеупомянутый Ахать Брагин, с которым они получали приличные суммы, выигрывая в карты.



Ахметов с семьей / Фото: uiamp

Уже опираясь на свой первый капитал в 1995 году Ахметов основал Донецкий городской банк и стал самым молодым банкиром Украины. За несколько лет банк развился до серьезных масштабов и стал номинальным держателем акций донецких предприятий, деятельность которых была связана с промышленностью. В 2011 году его объединили с банком ПУМБ.

В 1995 году президента ФК "Шахтер" Брагина убили на стадионе. После этого его место занял Ринат Ахметов, взявшись за развитие футбольного клуба.

В 2000 году Ахметов основал собственную империю под названием "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), в 2009 году стал ее единственным акционером. Сейчас компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Женат, имеет двух сыновей Дамира (1988 г.р.) и Алмира (1997 г.р.). Дети учатся и проживают в Великобритании.

Скандалы, связанные с Ахметовым

По информации СМИ, в апреля 2014 года люди Ахметова были среди тех, кто руководил сепаратистами, которые захватили Донецкую и Луганскую ОГА и ряд других зданий в этих городах. Кроме того, главарь сепаратистов Игорь Гиркин заявлял, что миллиардер контролирует батальон "Восток" (боевики "ДНР").

В 2015 году Ахметова, в качестве свидетеля допросили по делу о финансировании терроризма на Донбассе. Он сам отметил, что, по его мнению, к нему больше вопросов по этому поводу нет.

Позже в том же году появилась информация, что Ахметов ездил на оккупированную "ДНР" территорию: посетил школу, в которой учился, и пообещал профинансировать ремонт одного из районов Донецка. Пресс-служба миллиардера эти данные опровергла. Журналист и военный Дмитрий Тимчук, который погиб в июне 2019 года, тогда заявил: на Донбассе целые районы остаются под контролем Ахметова.



Ахметов является президентом ФК "Шахтер" / Фото: Getty Images

Ряд украинских и зарубежных изданий неоднократно говорили о возможном "уголовном прошлом" Ахметова. Да, его обвиняли в незаконном бизнесе по торговле одеждой, отмывании денег и преступной деятельности, связанной с незаконной покупкой недвижимости. Некоторые считают его причастным к убийству Брагина. Однако никаких юридических доказательств связей Рината Ахметова с криминальным миром не было обнародовано.

Основные источники доходов сегодня

Сегодня в ЧАО СКМ, владельцем которого является Ринат Ахметов (100% акций), входят более 500 компаний и предприятий, работающих в ГМК, ТЭК, телекоммуникациях, финансовом секторе, медиа-бизнесе, транспорте, сельском хозяйстве и тому подобное. Компания была основана в 2000 году в Донецке и в настоящее время насчитывает более 200 тысячам работников.

Ключевые бизнесы СКМ:

Горно-металлургическая группа "Метинвест Холдинг"

Энергетическая компания ДТЭК

Банк ПУМБ

Страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь

Телекоммуникационная компания "Укртелеком"

Телекоммуникационная группа VEGA

Медиа Группа "Украина"

Инвестиционная компания "UMG Investments"

ЭСТА Холдинг (недвижимость)

"Портинвест" (транспортный бизнес)

"Лемтранс" (транспортный бизнес)

"Параллель" (торговля нефтепродуктами)

"Харвист Холдинг" (сельское хозяйство).

Несмотря на такое количество активов, состояние самого богатого украинца уменьшается. Причиной этого является удешевление стали в Европе. Там останавливаются целые метзаводы, а страны Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия начинают защитное расследование в отношении импорта стали.

Это значительно отразилось на финансовых показателях металлургической компании Ахметова "Метинвест" – только в первом полугодии международные продажи компании снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Ахметов остается самым богатым украинцем / Фото: Rinat Akhmetov Foundation

В ДТЭК, энергетическом подразделении Ахметова, ситуация также оставляет желать лучшего. Прибыль компании за полугодие снизилась на 38,2%, что там связывают с укреплением нацвалюты. Кроме того, наблюдается и снижение производственных показателей. Да, добыча энергетического угля в первом полугодии сократилась на 0,9%, а электроэнергии – на 0,6%, чем за аналогичный период 2018 года.

Что касается коксохимических активов, здесь ситуация, наоборот, улучшилась. По данным СМИ, за последние несколько лет аффилированные с "Метинвест" структуры приобрели у российского холдинга "Evraz" два предприятия в Каменском – "Южкокс" и "Днепровский коксохимический завод". Однако официально в отчетности холдинга указаны только доли в обеих компаниях.

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Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета / Инфографика 24 канала