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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Сколько украинцу надо работать, чтобы заработать состояние, как у Ахметова

      67 Читати новину українською

      13,6 миллиардов долларов или 331,8 миллиардов гривен – это суммарное состояние семи богатейших людей Украины.

      Например активы этих миллиардеров в 1,3 раза больше, чем выделенные бюджетом деньги на безопасность и оборону – 245,8 миллиардов гривен.

      Или в 2,9 раза больше, чем расходы на здравоохранение – 113,3 миллиардов гривен. Сумма всех состояний миллиардеров Украины равняется 187 586 206 минимальных пенсий в Украине – 1769 гривен.

      Читайте также: В мире увеличилось миллиардеров: список

      гроші олігархи ахметов
      Минимальные пенсии

      Украинцу со среднестатистической зарплатой 12 497 гривен необходимо работать почти 2 миллиона лет, чтобы заработать состояние, как у самого богатого человека страны Рината Ахметова.

      Самые богатые люди Украины:

      1. Ринат Ахметов – $9,629 млрд;
      2. Виктор Пинчук – $2,310 млрд;
      3. Вадим Новинский – $1,767 млрд;
      4. Игорь Коломойский – $1,480 млрд;
      5. Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;
      6. Петр Порошенко – $1,253 млрд.
      7. Александр и Галина Герега – $930 млн.

      Больше о сравнении состояний олигархов и главных цифрах бюджета Укрраины – читайте здесь.

      ахметов коломойський олігархи
      Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Игорь Коломойский Пенсия Ринат Ахметов
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