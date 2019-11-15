Сколько украинцу надо работать, чтобы заработать состояние, как у Ахметова

13,6 миллиардов долларов или 331,8 миллиардов гривен – это суммарное состояние семи богатейших людей Украины.

Например активы этих миллиардеров в 1,3 раза больше, чем выделенные бюджетом деньги на безопасность и оборону – 245,8 миллиардов гривен.

Или в 2,9 раза больше, чем расходы на здравоохранение – 113,3 миллиардов гривен. Сумма всех состояний миллиардеров Украины равняется 187 586 206 минимальных пенсий в Украине – 1769 гривен.

Читайте также: В мире увеличилось миллиардеров: список



Минимальные пенсии

Украинцу со среднестатистической зарплатой 12 497 гривен необходимо работать почти 2 миллиона лет, чтобы заработать состояние, как у самого богатого человека страны Рината Ахметова.

Самые богатые люди Украины:

Ринат Ахметов – $9,629 млрд; Виктор Пинчук – $2,310 млрд; Вадим Новинский – $1,767 млрд; Игорь Коломойский – $1,480 млрд; Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд; Петр Порошенко – $1,253 млрд. Александр и Галина Герега – $930 млн.

Больше о сравнении состояний олигархов и главных цифрах бюджета Укрраины – читайте здесь.



Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета