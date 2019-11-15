Сколько украинцу надо работать, чтобы заработать состояние, как у Ахметова
13,6 миллиардов долларов или 331,8 миллиардов гривен – это суммарное состояние семи богатейших людей Украины.
Например активы этих миллиардеров в 1,3 раза больше, чем выделенные бюджетом деньги на безопасность и оборону – 245,8 миллиардов гривен.
Или в 2,9 раза больше, чем расходы на здравоохранение – 113,3 миллиардов гривен. Сумма всех состояний миллиардеров Украины равняется 187 586 206 минимальных пенсий в Украине – 1769 гривен.
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Минимальные пенсии
Украинцу со среднестатистической зарплатой 12 497 гривен необходимо работать почти 2 миллиона лет, чтобы заработать состояние, как у самого богатого человека страны Рината Ахметова.
Самые богатые люди Украины:
- Ринат Ахметов – $9,629 млрд;
- Виктор Пинчук – $2,310 млрд;
- Вадим Новинский – $1,767 млрд;
- Игорь Коломойский – $1,480 млрд;
- Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;
- Петр Порошенко – $1,253 млрд.
- Александр и Галина Герега – $930 млн.
Больше о сравнении состояний олигархов и главных цифрах бюджета Укрраины – читайте здесь.
Состояния миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета